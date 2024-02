Enzo Souza* Taylor Swift, Billie Eilish e Miley Cyrus dominam o Grammy Awards

Jay-Z e Drake criticam o evento e apontam injustiças da premiação.

O Grammy Awards , maior premiação da indústria musical, reuniu diversos artistas e foi palco de muitos momentos de celebração, mas também de polêmicas, como a prisão do rapper Killer Mike.

A equipe do Adnews acompanhou de pertinho o que aconteceu no evento e separou os principais destaques desta noite de muitas emoções. Vamos lá?

Mulheres no topo da premiação

O Grammy de 2024 se consagrou como um dos mais importantes para as mulheres, que dominaram as principais premiações da noite. Começando com Taylor Swift , a artista mais escutada em 2023 no Spotify global, roubou a premiação, sendo a vencedora do melhor álbum do ano com “Midnights”. O prêmio a coloca em um patamar de destaque, sendo a primeira artista da história a ganhar quatro vezes nessa categoria. A cantora já havia ganhado o premio em 2010, 2016 e 2021 pelos álbuns Fearless, 1989 e Folklore, respectivamente.

“Tudo o que eu quero fazer é continuar sendo capaz de fazer isso. Eu amo tanto isso. Isso me deixa tão feliz”, disse Taylor Swift.

Durante o discurso, Taylor compartilhou um segredo: seu próximo álbum. De acordo com a loirinha (forma a qual os fãs brasileiros a chamam), o lançamento de “The Tortured Poets Department” está previsto para o dia 19 de abril.

Além do prêmio de melhor álbum do ano, Taylor também ganhou na categoria “Melhor álbum pop vocal”.

Mas a TayTay (outro apelido carinhoso dos fãs para a cantora) não foi a única a chamar atenção na 66ª edição da premiação. Billie Eilish, dona do hit “Happier Than Ever”, ganhou em duas categorias com a canção “What Was I Made For?”, da trilha sonora do filme “Barbie”, sendo elas “Música do ano” e “Melhor canção escrita para mídia visual”.

Por fim, Miley Cyrus mostrou que pode fazer tudo por si mesma, levando para casa o Grammy de “Gravação do ano” e “Melhor performance pop solo” com a música “Flowers”.

A polêmica da noite

Infelizmente, não foram apenas momentos de celebração que marcaram a premiação. Durante o evento, o rapper Killer Mike foi algemado e levado sob custódia pela polícia de Los Angeles após algumas “alterações físicas” com um segurança do evento, de acordo com o site TMZ.

Killer Mike foi o vencedor em todas as categorias em que foi indicado, sendo elas “Melhor Música de Rap” e “Melhor Performance de Rap” com música “Scientists & Engineers” e “Melhor Álbum de Rap”, com “Michael”.

Segundo a Variety, o rapper pode ser liberado hoje.

Criticas ao Grammy

A premiação também foi alvo de criticas por rappers. Enquanto estava no palco, o músico e produtor Jay-Z criticou a falta de justiça na premiação, exaltando Beyoncé, com quem é casado desde 2008, e comentando que ela nunca venceu o prêmio de “Álbum do Ano”, apesar de ter sido indicada três vezes.

Na mesma toada, o rapper Drake, que não comparece ao evento desde 2019 e também não marcou presença nesta edição, comentou sobre Recording Academy, organizadora do Grammy Awards, compartilhando sua opinião acerca da influência dela no mundo do hip hop.

Segundo ele, “todos vocês, artistas incríveis, lembrem-se que esse show não são os fatos, é apenas a opinião de um grupo de pessoas cujo nome é mantido em segredo… (literalmente, você pode pesquisar no Google). Parabéns a quem ganhou alguma coisa pelo hip hop, mas este show não dita nada em nosso mundo”.

