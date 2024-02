Adnews Supercopa Rei: torneio ganha novo nome em homenagem a Pelé

A Supercopa do Brasil anunciou uma mudança de nome: Pelé será homenageado pela CBF, e a competição agora se chama Supercopa Rei. O confronto reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, respectivamente, que se enfrentam no próximo domingo (4) às 16h, no Mineirão.

“O Pelé merece todas as homenagens. O seu legado será sempre reverenciado pela CBF. A Supercopa Rei é uma maneira de dar ainda mais importância para a competição, que abre oficialmente a temporada do futebol brasileiro e já caiu no gosto nosso torcedor”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Em 2023, a CBF também prestou homenagens a Pelé na final da Supercopa. No estádio Mané Garrincha, as filhas de Pelé estiveram no gramado com as três taças de Copas do Mundo conquistadas pelo histórico jogador da Seleção. Os jogadores de Palmeiras e Flamengo também entraram em campo vestindo camisas de número 10.

“A ideia de chamar a competição de Supercopa Rei está dentro do contexto de suma importância para a CBF, que é preservar a memória do futebol brasileiro, fazer com que as novas gerações não percam a referência dos grandes ídolos do futebol, neste caso, a maior referência de todos os tempos. Esse jogo é mais uma maneira que, nós súditos, temos de homenagear eternamente o Rei do futebol”, acrescentou o diretor de Marketing da CBF, Lênin Franco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

*Com informações de MKT Esportivo/ Foto de capa: Divulgação/ CBF

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Supercopa Rei: torneio ganha novo nome em homenagem a Pelé appeared first on ADNEWS .