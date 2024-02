Enzo Souza* Os impactos da briga entre Universal e TikTok

Artistas da gravadora, que divulgam seu trabalho na rede social, manifestam indignação sobre o caso.

A rede social de vídeos curtos TikTok foi obrigada a remover as músicas da Universal Music Group (UMG), que conta com artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd, Olivia Rodrigo, Katy Perry, Ariana Grande e muitos outros, de seu catálogo de áudio.

Nesta quarta-feira (31), o acordo entre a rede social e a gravadora expirou e não foi renovado devido a desavenças entre ambas. Segundo a UMG, o TikTok não estava disposto a pagar a mesma taxa que outros sites pagam para obter as músicas. A rede social rebateu as acusações.

Por conta dessa situação, todos os vídeos da plataforma que utilizavam músicas da gravadora foram silenciados.

Como isso está afetando os artistas e usuários?

A retirada das músicas de uma das redes sociais mais utilizadas mundialmente já está impactando alguns artistas da gravadora, que utilizavam a plataforma para promover suas obras por meio de vídeos virais. Alguns artistas se manifestaram sobre o caso.

“Eu não posso mais enfiar isso na sua garganta neste aplicativo. Eu provavelmente vou ficar bem, certo? Vou pousar de pé, certo?”, disse Noah Kahan em um vídeo postado no TikTok onde expressa a dificuldade que está passando para promover sua nova música.

Já o artista Cody Fry, que estava viralizando na China, país de origem do TikTok, disse que a rede social deveria “valorizar a música mais do que atualmente”.

Confira o vídeo do músico:

Frustrado, Cody acrescentou dizendo que o TikTok e a UMG deveriam ter resolvido suas diferenças sem afetar o trabalho dos artistas.

“Eu não sei muito sobre a mecânica dessas enormes negociações corporativas, mas eu seria negligente se não expressasse a frustração sobre como isso foi tratado em meu nome, e acho que os artistas da Universal, porque descobrir algo assim no noticiário, é muito difícil”, comentou o músico.

A surpresa também afetou os usuários que, assim como os artistas, não foram avisados com antecedência sobre o caso, exceto pelos vendedores do TikTok Shop, que receberam um aviso prévio para alterar o som de alguns vídeos. Uma usuária da rede social reclamou que o vídeo de sua dança em seu casamento foi silenciado por conter uma música do grupo ABBA.

Segundo alguns usuários, diversas publicações que estavam nos rascunhos tiveram o som retirado, mas lives postadas com a mesma música não foram alteradas.

A confusão aumenta por conta da “terceirização” da Universal, que distribui suas músicas para outras gravadoras, mas representa os compositores das obras, como o cantor Steve Lacy, que tem contrato com a RCA, da Sony, mas é representado pela UMG como compositor. Sendo assim, caso a Universal deseje tornar sua saída do TikTok ainda mais brusca, ela pode recorrer à justiça por conta de direitos autorais.

Até o momento da publicação desta matéria (2), versões não oficiais, remixes e performances ao vivo dos artistas da Universal ainda não foram detectadas pela plataforma, sendo difícil saber se a gravadora planeja ou não remover essas versões do aplicativo.

Para aqueles que utilizaram uma música da Universal, a solução é trocar o áudio por outra disponível no catálogo do TikTok.

