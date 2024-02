Ana Beatriz Oliveira* ‘Calma, calabreso’: expressão viraliza no BBB24 e rende piadas para marcas

A expressão ‘Calma aí, calabreso’, deu o que falar nesta semana. Durante uma discussão no BBB 24 , na noite da última quarta-feira (31), Davi chamou outro participante de “calabreso”, em tom de provocação. Porém, a palavra deixou dúvida dentro e fora da casa, sendo relacionada até mesmo com um episódio de gordofobia. O participante, Davi, deixou claro que não se tratava de um xingamento, mas não soube explicar muito bem a origem da palavra. Mas afinal, o que é ‘calabreso’?

Calabreso é uma expressão usada pelo humorista Toninho Tornado, que faz “pegadinhas” e vídeos para a internet, e não tem um significado exato. Toninho ficou bastante conhecido por essas brincadeiras, onde ao abordar pessoas na rua, muda a palavra terminada em “a” por “o”. Delício; Tubaíno; Ludmillo; CNPJoto; Pitango; Ano Castelo; Marilio Mendonço; Caraguatatubo, são algumas das palavras usadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Os questionamentos sobre o termo viralizaram nas redes sociais. Dessa forma, Tornado se pronunciou no Instagram, e até fez uma aparição no programa de Ana Maria Braga, nesta quinta-feira (1). A apresentadora do Mais Você, contou de onde surgiu o termo e brincou com o ex-BBB, Gil do Vigor, que também viralizou depois de usar a palavra “basculho”, em uma discussão no BBB 21. Ana Maria, aproveitou para saborear uma pizza de calabresa.

E é claro! As marcas não perderam a oportunidade e entraram na onda, com diversas brincadeiras nas redes sociais. Entre elas está a rede de fast-food, Burger King; Magalu; Pizza Hut; iFood; Seara e Taco Bell, confira.

Seara

A patrocinadora oficial do programa, entrou na brincadeira com postagens durante o dia nas redes sociais e presenteou Toninho com diversos produtos para que ele pudesse desfrutá-los durante a Prova do Líder da marca que aconteceu nesta quinta-feira à noite (01/02). Neste ano, a marca tem como premissa falar sobre a Salsicha Hot Dog Seara, sendo o alvo principal das ativações no programa, destacando a versatilidade, qualidade e sabor do produto.

Mesmo antes da estreia, a marca registrou o maior número de conversas nas redes sociais atingindo o pico e se tornando a mais falada dentre os patrocinadores do programa, registrando mais do que o dobro de menções em relação ao segundo colocado. A dinâmica contou ainda com as influenciadoras Sarah Andrade e Amanda Meireles, do squad da Seara, amplificando a conversa no digital. A #DOCSEARA COM BBB alcançou o primeiro lugar nos Trending Topics do X (ex-Twitter) com mais de 40 mil menções e a #Seara também figurou no ranking, segundo dados do Relatório Radar BBB, apresentado pela WMcCann.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Toninho Tornado (@toninhotornado)

Burger King

pensando em lançar um hambúrguer com calabreso… opa, CALABRESA!!! — Burger King BR (@BurgerKingBR) February 1, 2024

Magalu

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lu do Magalu (@magazineluiza)

Pizza Hut

iFood

O Calabreso tá com tudo por aí, mas ouvi dizer que o Salsicho e outras delícias da @seara_brasil estão brilhando no meu app com 50% off na compra da segunda unidade + entrega grátis: https://t.co/nF7q6UITIm pic.twitter.com/ieWM1wz3eJ — #iFoodNoBBB24 (@iFood) February 1, 2024

Taco Bell

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taco Bell Brasil (@tacobellbrasil)

*Foto de capa: Reprodução/Globoplay

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post ‘Calma, calabreso’: expressão viraliza no BBB24 e rende piadas para marcas appeared first on ADNEWS .