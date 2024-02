Adnews MAX: novo streaming da Warner chega ao Brasil em fevereiro

Novo streaming nascido a partir da HBO Max oferece três opções de planos de assinatura mensal e anual.

A Warner Bros. Discovery anunciou hoje que sua plataforma de streaming Max será lançada no dia 27 de fevereiro em 39 territórios da América Latina e do Caribe, incluindo o Brasil. Após sua chegada aos Estados Unidos em maio do ano passado, o lançamento da Max na região marcará o início da sua implantação internacional. Max será o destino de entretenimento que aproximará o público local de histórias extraordinárias para cada momento, cada emoção e cada membro da família, proporcionando uma oferta incomparável para todos, tudo em um só lugar.

Max trará para a América Latina uma nova experiência de streaming que, nos primeiros meses após o lançamento, terá um catálogo inigualável de mais de 37 mil horas de conteúdo, além do dobro da quantidade disponível atualmente na HBO Max. Trata-se de uma plataforma mais robusta e com mais funcionalidades de personalização, que convidará os consumidores a encontrar suas histórias favoritas e a descobrir uma nova paixão.

Max contará com histórias extraordinárias para todos, com um acervo de conteúdo que definirá a mais alta qualidade em entretenimento em todos os gêneros e formatos. Em Max será possível encontrar uma variedade incrível de conteúdos da extensa família de marcas icônicas da Warner Bros. Discovery na América Latina, incluindo HBO, Warner Bros., o Universo DC, Discovery, Discovery Home & Health, ID, Cartoon Network, Discovery Kids e Adult Swim, com as franquias mais queridas pelos fãs ao redor do mundo, incluindo ‘Game of Thrones’, o mágico mundo de ‘Harry Potter’, ‘The Big Bang Theory’, os super-heróis da DC, os personagens de ’Looney Tunes’, ‘Rick e Morty’, ‘Largados e Pelados’ e ‘90 Dias para Casar’, entre outras.

Além disso, a proposta de conteúdo da plataforma incluirá a primeira janela de exibição de filmes de grandes estúdios, como Sony Pictures; eventos ao vivo, como a Temporada de Premiações e torneios esportivos; e produções originais locais desenvolvidas em conjunto com a talentosa comunidade de criadores e artistas latino-americanos. Tudo isso acompanhado de uma experiência de usuário melhorada que permitirá a cada consumidor escolher e descobrir sua própria jornada pela plataforma.

Max proporcionará aos assinantes uma experiência focada no usuário, dando-lhes a possibilidade de escolher desde o primeiro momento em que visitam a plataforma. A experiência começa com mais opções de planos que melhor se adaptam às preferências e estilo de vida do usuário.

PLANOS

Max oferecerá 3 planos (*) para novos assinantes no lançamento, cada um com opção de pagamento mensal ou anual, que contará com economia de até 36% (**), quando a assinatura é feita diretamente através da Max. Para mais detalhes sobre os planos e preços clique aqui.

Plano Básico com Anúncios:

Este plano permitirá aos usuários desfrutar do catálogo de Max por um preço menor e incluirá publicidade.

O conteúdo poderá ser assistido em dois dispositivos simultaneamente.

O conteúdo estará disponível em resolução Full HD.

A assinatura mensal custará R$ 29,90 e a anual R$ 225,90.

Este plano permitirá aos usuários desfrutar do catálogo de Max por um preço menor e incluirá publicidade. O conteúdo poderá ser assistido em dois dispositivos simultaneamente. O conteúdo estará disponível em resolução Full HD. A assinatura mensal custará R$ 29,90 e a anual R$ 225,90. Plano Standard:

O conteúdo poderá ser assistido em dois dispositivos simultaneamente.

O conteúdo estará disponível em resolução Full HD.

Este plano permitirá até 30 downloads de conteúdo para visualização sem conexão com a internet.

A assinatura mensal custará R$ 39,90 e a anual custará R$ 357,90.

O conteúdo poderá ser assistido em dois dispositivos simultaneamente. O conteúdo estará disponível em resolução Full HD. Este plano permitirá até 30 downloads de conteúdo para visualização sem conexão com a internet. A assinatura mensal custará R$ 39,90 e a anual custará R$ 357,90. Plano Platinum:

Oferecerá a melhor experiência para o consumidor.

O conteúdo poderá ser assistido em quatro dispositivos simultaneamente.

O conteúdo estará disponível em resolução Full HD ou 4K e com som Dolby Atmos.

O plano permite até 100 downloads de conteúdo para visualização sem conexão com a internet.

A assinatura mensal custará R$ 55,90 e a anual R$ 477,90.

Com este lançamento, a HBO Max se tornará Max. Os atuais assinantes da HBO Max, tanto aqueles que assinaram diretamente pela plataforma quanto aqueles que assinaram por meio de terceiros que comercializam assinaturas da plataforma, terão acesso a Max a partir do dia de seu lançamento. Esses usuários manterão as funcionalidades e os preços do plano atual por um tempo limitado após o lançamento da Max. Da mesma forma, os usuários da HBO Max que tiverem a oferta introdutória de 50% de desconto faturada por meio da HBO Max manterão o desconto, desde que cumpram os termos e condições da promoção.

Os assinantes da HBO Max poderão descobrir esta nova experiência mantendo seus perfis atuais, bem como as suas configurações e seus históricos de navegação, continuando sua jornada em Max exatamente de onde pararam. Em alguns casos, dependendo do dispositivo ou sistema operacional, o aplicativo da HBO Max será atualizado automaticamente para o aplicativo da Max em 27 de fevereiro. Em outros casos, quando os usuários abrirem o aplicativo da HBO Max, eles serão solicitados a baixar o novo aplicativo da Max, em um processo simples que rapidamente lhes permitirá começar a desfrutar da experiência da plataforma.

Detalhes adicionais sobre a experiência de streaming da Max serão divulgados nas próximas semanas.

(*) A Resolução Full HD, 4K e som Dolby Atmos podem não estar disponíveis em todos os conteúdos de cada plano. O conteúdo ao vivo nos planos Standard e Platinum pode conter anúncios. Alguns conteúdos podem conter restrições para downloads.

(**) Economia baseada no plano anual de menor preço em comparação à sua versão mensal ao longo de 12 meses.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post MAX: novo streaming da Warner chega ao Brasil em fevereiro appeared first on ADNEWS .