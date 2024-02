Adnews Globo e redes sociais lidam com fake news sobre o BBB 24

Notícias falsas incluem racismo religioso. Quando procurada, a Meta não se manifestou sobre o caso.

O Big Brother Brasil pode até ser um reality show , mas o que está viralizando nas redes sociais são as fake news feitas sobre o programa. No período de 21 a 27 de janeiro, as buscas por uma suposta “incorporação” e expulsão do participante Lucas Luigi dispararam no Google . Porém, para quem acompanha o programa, percebeu que isso se tratava de uma notícia falsa.

Apesar de ser um “acontecimento” que podia ser facilmente confirmado como falso, uma parte do público acabou sendo impactada por essa chuva de desinformação que viralizou no YouTube e Instagram .

A Globo e as redes sociais compartilharam que possuem ferramentas para evitar que as informações falsas sejam disseminadas com facilidade, porém os esforços delas não foram suficientes para impedir que diversos perfis compartilhassem esse tipo de conteúdo.

Vale destacar que, além das fake news , alguns perfis praticaram racismo religioso contra o participante do reality show , como foi o caso de um canal do YouTube com mais de 270 mil inscritos, que publicou o vídeo entitulado “Tadeu dá esporro em Luigi e diz que ele está proibido de fazer macumba se não vai ser expulso”.

Para chamar a atenção dos internautas, a capa do vídeo apresentava uma imagem de Lucas espantado dentro do confessionário. Esse tipo de estratégia é conhecido como “clickbait”, sendo muito comum entre criadores de conteúdo que querem captar o máximo de cliques possível com um título impactante, mas o conteúdo em si é raso ou, como nesse caso, falso.

Graças a essas notícias falsas, as buscas na internet por “Quem foi expulso do BBB 24 hoje” nesta terça-feira (30) tiveram um pico de mais de 600% nas pesquisas da última semana. Elas foram impulsionadas por diversas páginas no Instagram, incluindo uma com mais de 520 mil seguidores.

Nesse sentido, a empresa Meta , dona do Instagram, foi procurada pelo Notícias da TV para analisar os vídeos, mas ela não respondeu ao contato do portal.

Enquanto isso, quando procurada, a Globo liberou uma nota oficial sobre o caso.

Segundo a emissora: “A Globo está constantemente atenta ao conteúdo que circula sobre seus programas e atua com mecanismos diversos de combate a fake news, assim como faz uso de ferramentas que visam preservar os direitos autorais de seu conteúdo. Além disso, gostaríamos de reforçar que as informações oficiais sobre todos os programas de sua grade são disponibilizadas pela Globo em seus perfis oficiais e no site do Gshow”.

O YouTube também compartilhou um posicionamento semelhante.

De acordo com a plataforma de vídeos: “No YouTube, todos os usuários precisam seguir as Diretrizes de Comunidade. Temos elaborado um sólido conjunto de políticas e sistemas para dar visibilidade a conteúdo confiável e reduzir a disseminação de informações enganosas. Um usuário que acredite ter encontrado conteúdo no YouTube em desacordo com nossas políticas pode fazer uma denúncia e nossa equipe fará a análise do material”.

*Com informações do Notícias da TV

