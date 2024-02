Adnews Dia do Publicitário: Publicidade e Propaganda é o curso de Comunicação mais buscado

O Dia do Publicitário é mais do que uma celebração, é o reconhecimento a uma profissão que, com criatividade e estratégia, molda o cenário da comunicação moderna. O dia 1° de fevereiro foi instituído em 1966 após a publicação do Decreto nº 57.690, com o intuito de regulamentar a profissão no país.

A profissão vai além da criatividade, envolvendo estratégia, empatia e uma compreensão profunda do público e das marcas, a fim de conectar empresas ao seu público-alvo da maneira mais assertiva. Diante disso, a Publicidade e Propaganda é baseada em narrativas envolventes que moldam a percepção do consumidor. Cada ação é cuidadosamente construída para capturar a atenção do espectador e deixar uma impressão duradoura.

Desde os comerciais mais simples até campanhas complexas, a essência é criar uma conexão emocional entre a marca e o público. Mas afinal, como funciona o mercado publicitário e o dia a dia do profissional? Entenda tudo no decorrer da leitura!

As dinâmicas do mercado publicitário e de comunicação

O segmento publicitário apresentou um crescimento de 12% em 2022, segundo estudo realizado pela IAB Brasil, associação que representa o setor. Os investimentos em publicidade somaram R$ 14,7 bilhões no primeiro semestre de 2022.

Esse crescimento também foi registrado pela procura de cursos superiores, pois de acordo com um levantamento conduzido pela Agência Conversion, especialista em dados e SEO, as buscas pelo termo “publicidade e propaganda semipresencial” e “faculdade de publicidade e propaganda valor” apresentaram um aumento de 54,55% e 22,03%, respectivamente.

O estudo, com dados do Google no período entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, também apontou estabilidade em áreas como Relações Públicas e Jornalismo. Esses campos continuam a ser peças-chave na construção da narrativa organizacional e de comunicação social.

As pessoas também estão buscando flexibilidade, além de aprimorar o conhecimento. O termo “faculdade de marketing ead” teve um aumento de 22,03%, segundo a especialista. Isso reforça que a procura por cursos ead de um modo geral vêm crescendo exponencialmente, por serem alternativas que tornaram o acesso ao ensino superior cada vez mais viável e acessível.

As funções do publicitário no mercado de trabalho atual

Dentre as principais atribuições de um publicitário estão o atendimento às demandas empresariais dos clientes, propor ações e campanhas mediante ao projeto acordado, criação e desenvolvimento de estratégias conforme as mídias e os canais adequados, adequação da comunicação de acordo com as expectativas dos clientes, entre outras.

As áreas de atuação também refletem diversas oportunidades de mercado, pois o profissional pode trabalhar em ambientes como agências de publicidade, órgãos públicos, veículos de comunicação variados, nos departamentos de comunicação de empresas e no mercado empreendedor, tanto como freelancer quanto como empreendedor.

*Foto de capa: iStock

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Dia do Publicitário: Publicidade e Propaganda é o curso de Comunicação mais buscado appeared first on ADNEWS .