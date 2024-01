Enzo Souza* Mercado Livre firma parceria bilionária com o Estádio do Pacaembu

A obra completa está prevista para junho deste ano, com lançamentos faseados ao longo do primeiro semestre.

O Mercado Livre está comemorando 25 anos e, para celebrar esse um quarto de século, ele acaba de anunciar sua mais nova parceria: o Pacaembu .

Assumindo o maior Naming Rights de uma arena no Brasil, o maior comércio virtual na América Latina, que estava em negociações com o estádio desde junho de 2023, pretende investir mais de R$ 1 bilhão no local pelos próximos 30 anos. De acordo com a empresa, o objetivo do investimento é tornar o nome da marca ainda mais presente no cotidiano do público por meio da oferta de benefícios que democratizem o acesso a cultura e ao esporte para a população.

Os planos para a reformulação do estádio, agora chamado Mercado Livre Arena Pacaembu, incluem a construção de 45 mil metros quadrados de novas áreas que irão constituir um amplo ecossistema da marca em todo o complexo. Agora, o Ginásio, a Piscina e o centro de Tênis terão o nome do Mercado Livre. Já o Hall e os 25 Camarotes levarão o nome do Mercado pago, com o adicional do Meli+ para o camarote. Por fim, o estúdio de gravação acompanhará o nome do Mercado Play.

Além das mudanças de nome e investimentos nessas áreas, o Mercado Livre pretende construir restaurantes, bares, lojas e um Centro de Convenções, que comportará 8,5 mil pessoas, sob a projeção de um hotel de frente para o campo, proporcionando uma experiencia inovadora para os visitantes e se tornando um destino atrativo para turistas.

Outros espaços, como um hub de tecnologia e um Centro de Reabilitação Esportiva, também estão previstos para agregar ao novo complexo da Arena Pacaembu, que tem expectativa de receber aproximadamente 5 milhões de pessoas anualmente.

Em uma coletiva digital, na qual o Adnews esteve presente, o CEO da Allegra Pacaembu, Eduardo Barella, comentou sobre como a população poderá desfrutar desses espaços.

“O Pacaembu continua sendo um equipamento público gerido por um privado, mas o seu uso será o mesmo da administração pública. Nós não teremos nenhum tipo de barreira física que impeça o acesso, não haverá necessidade de carteirinha ou cadastro. A entrada nas dependências do local será semelhante a um parque”, disse Barella.

Outro sinal de respeito à história e ao caráter público de um dos patrimônios mais icônicos do Brasil é que a fachada original será mantida, enquanto a marca estará presente somente dentro do complexo, em mais de 80 pontos distintos.

O CEO da Allegra Pacaembu também compartilhou que a previsão de abertura de todo o complexo está para junho deste ano, porém o estádio planeja uma abertura faseada dos equipamentos ao longo do primeiro semestre, fazendo a arena pulsar novamente no coração de Sao Paulo.

