Em disputa, TikTok perde acesso às músicas da Universal

Acervo da gravadora inclui Taylor Swift, The Weeknd, Ivete Sangalo, Jão, Luísa Sonza e mais.

A Universal Music está se preparando para fazer algo que nunca fez antes: retirar suas músicas de uma rede social. De acordo com a gravadora, as negociações com o TikTok sobre pagamentos enfrentaram problemas, com a rede social de vídeos curtos desejando pagar apenas uma fração da taxa que outras plataformas pagam para ter acesso às músicas da Universal, que incluem artistas de sucesso como Taylor Swift , The Weeknd e Drake.

O TikTok negou as acusações da gravadora e alegou que ela está compartilhando narrativas falsas.

No mercado musical, as gravadoras recebem pagamentos de royalties quando suas músicas são reproduzidas em plataformas de streaming, como o Spotify, e mídia social, como o Instagram. Segundo a Universal Music, embora o TikTok tenha mais de 1 bilhão de usuários, a rede social representa somente 1% da receita total dela.

Em uma carta aberta aos artistas e compositores, a Universal, que é detentora de aproximadamente um terço da música mundial, afirmou que o TikTok está tentando construir um negócio baseado em música sem pagar valor justo por elas. Além disso, a Universal está pressionando a rede social por fatores como a compensação justa para os artista, proteção dos artistas quanto aos efeitos nocivos da inteligência artificial e segurança online para os usuários da rede social.

A partir disso, a empresa anunciou que deixará de licenciar seu conteúdo para o TikTok a partir da data final do contrato, que expira hoje (31).

Em resposta, a rede social afirmou que a decisão da Universal é “triste e decepcionante”, alegando que a empresa prioriza a própria ganância em detrimento de seus artistas e compositores.

A Universal está em uma posição de dominância na indústria global, inclusive com direitos sobre músicas de diversos artistas brasileiros, como Ivete Sangalo, Léo Santana, Jão, Carol Biazin, Luísa Sonza, Luan Santana, Simone Mendes e Jojo Todynho.

*Com informações da BBC

