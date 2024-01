Adnews Sadia completa 80 anos com novo capítulo de “Nem a Pau, Juvenal”

No ano em que completa 80 anos, a Sadia , marca de alimentos preferida pelos brasileiros e a mais valiosa do país, vai apostar no tom afetivo das campanhas para reforçar a inovação, qualidade e tradição da marca. A campanha de Verão da Sadia, que está no ar atualmente, ressalta os produtos sazonais do verão e das férias, como o Presunto e o Salame Sadia, com o filme que resgata o icônico bordão “Nem a pau, Juvenal”, expressão que faz parte da memória e se tornou muito popular na fala dos consumidores.

“A campanha deste ano vai contar com o resgate do icônico Juvenal, com o bordão que é reconhecido até hoje pelos brasileiros nesse ano especial para a marca. Queremos reforçar o posicionamento de marca parceira e despertar saudosismo no público para celebrar os 80 anos, estratégia e postura que só marcas líderes, icônicas e que entraram para a cultura popular podem utilizar”, observa Luciana Bulau, gerente executiva de Marketing da Sadia.

Com o posicionamento “Seu dia pede Sadia”, a marca reforça sua vocação de parceria dos consumidores em todos os seus momentos, dos cotidianos aos mais especiais, inclusive no verão e nas férias. A campanha traz recortes que ressaltam a qualidade e versatilidade que só os frios da marca têm. O Presunto é o destaque da campanha, com o mote “Seu dia pede Presunto Sadia”. Mas, há também um trabalho focado no Salame, com a frase “Seu dia pede Salame Sadia” embalada pelo jingle de Jairzinho, já conhecido em outros filmes e adaptado com foco nos atributos de mais vendido e preferido. Já a comunicação da Mortadela será focada apenas no digital.

Todos os materiais de divulgação de Sadia ganharam um reforço de comunicação específico: o selo de 80 anos.

“Esta é a primeira vez que o consumidor terá contato com a comemoração dos 80 anos de Sadia. Embora o aniversário seja somente em junho, Sadia quer fazer do ano de 2024 uma série de comemorações”, reforça Luciana.

Nem a pau, Juvenal!

O filme, produzido pela agência Africa Creative , agora conta com um novo personagem para dar continuidade a essa história, celebrando os 80 anos e construindo “novos marcos”. Além disso, reforça a posição de liderança de mercado de Sadia, a inovação da marca e seus produtos.

Sucesso em seu lançamento, no ano de 2006, a nova campanha coloca em dúvida a escolha do consumidor por outras marcas, reforçando a diferenciação e superioridade de Sadia com a resposta “Nem a pau, Juvenal”. Para este ano, o filme vai resgatar um pouco da história da propaganda original, recuperando a memória afetiva dos consumidores e usando personagens já conhecidos.

“O bordão ‘Nem a pau, Juvenal’ repercutiu de forma extensa na linguagem popular brasileira e seu uso é feito até os dias atuais, de forma espontânea, em conversas do dia a dia e até mesmo na boca de celebridades em programas de TV e em outras produções. Com a campanha, resgatamos essa relação com a expressão que se popularizou além do contexto de superioridade da marca, em que reforçarmos os atributos dos produtos para ressaltar ainda mais a liderança da Sadia”, completa Luciana.

O filme contou com dois dias de gravação e com o ator original que deu vida ao personagem em 2006, além da colaboração de mais de 100 pessoas no set de filmagens. A ambientação do filme dispôs de 250 produtos Sadia para dar vida à padaria onde a história se passa. A campanha de comunicação 360° engloba filme de TV, Digital, OOH e outros pontos de contato com o consumidor. O filme tem produção de som da S de Samba, com direção musical de Wilson Simoninha e Jair Oliveira. Assista ao resultado dessa produção abaixo.

Bateu vontade de relembrar a propaganda de 2006, né? A gente facilitou pra você, trazendo uma das versões icônicas desse filme. abaixo.

