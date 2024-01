Adnews Fim da era de ouro? Amazon passa a inserir anúncios no Prime Video

Apple TV+ se torna o único grande serviço de streaming que não inclui anúncios em seu plano básico

Os streamings se tornaram a nova televisão, tanto para o bem quanto para “mal”. Quando essa nova forma de consumir entretenimento chegou ao público geral, a proposta era oferecer taxas de assinatura acessíveis, planos compartilhados e conteúdo livre de anúncios. Porém o movimento mais recente do Amazon Prime Video selou o fim dessa “era de ouro” dos streamings, sendo um dos últimos a entrar no mundo publicitário, ou seja, incluir anúncios durante a exibição dos conteúdos.

Agora, os assinantes do Prime Video e da a associação Amazon Prime, que garante o acesso ao streaming, passarão a ver anúncios quando acessarem qualquer conteúdo.

A mudança que ocorreu nos EUA e Canadá nesta segunda-feira (29) foi anunciada pela Amazon em setembro de 2023. Atualmente o mesmo preço que os assinantes do Prime Video pagavam mensalmente para obter uma experiência sem anúncios, US$ 8,99 (R$ 44,50 em conversão direta para a cotação de hoje, 30), e US$ 14,99 (R$ 74,20) para assinantes do Prime, incluirá vídeos comerciais.

Para aqueles que não querem ver anúncios de forma nenhuma, a Amazon fornece a opção de pagar US$ 2,99 (R$ 14,80) a mais por mês pelo “privilégio”, aumentando o valor do Prime Video para US$ 11,98 (R$ 59,30) e do Amazon Prime para US$ 17,98 (R$ 89,01).

Segundo a gigante do streaming, tecnologia e varejo, a razão por trás desse movimento é para que ela tenha um fluxo de receita diferente, que possibilite a empresa a “seguir investindo em conteúdos atraentes e aumentar esse investimento por um longo período”.

O anúncio gerou agitação entre os assinantes do Prime Video, que anteriormente consideravam o streaming como um dos últimos refúgios da época de glória dos streamings, por oferecer uma experiência completa e sem anúncios.

Atualmente, Netflix , Hulu, HBO MAX, Disney + e Paramount+ incluem anúncios em seus planos pagos mais acessíveis para o público. O único serviço que ainda não embarcou nessa toada foi o Apple TV+. Resta aguardar os próximos passos da Apple para saber se ela vai ou não seguir o mesmo movimento de suas rivais.

*Com informações da Fast Company

