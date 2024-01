Adnews Emma Myers explora Seoul com o novo Galaxy S24 Ultra

A Samsung Electronics divulga o vlog da turnê “Emma Myers em Seoul”, filmado inteiramente com o novo Galaxy S24 Ultra, que acompanha a atriz Emma Myers, conhecida por seu papel na série da “Wandinha”, da Netflix . Com a maioria das cenas filmadas pela própria Emma, o filme destaca os recursos exclusivos da avançada câmera do Galaxy S24 Ultra e traz uma visão intimista e pessoal da cidade.

Assista o vídeo completo abaixo:

Ao longo do vídeo, os espectadores podem conhecer os diferentes aspectos de Seul – desde os principais pontos turísticos até amostras das preciosidades ocultas da cidade. Durante os passeios pela cidade, o novo Galaxy S24 Ultra foi o companheiro de viagem perfeito para Emma. Contando com avançada tecnologia de IA, o Galaxy S24 Ultra permitiu que ela executasse uma série de funções úteis, incluindo a confirmação de reservas com o recurso de Tradução simultânea, identificação de locais interessantes junto à população local usando o recurso Circule para pesquisar e registro dos melhores momentos de um show de K-pop com o recurso Nightography Zoom1.

“Nos dias de hoje, os usuários gostam de registrar suas experiências através do celular. Eles querem poder fazer esses registros de forma rápida e fácil”, disse Hangyeol Lee, diretor do filme. “É por isso que considero o Galaxy S24 Ultra uma ótima opção. Mesmo com as configurações básicas, a filmagem produziu uma exposição de imagem fantástica e tons de cores incríveis”.

Um momento marcante do filme mostra Emma conhecendo o TOMORROW X TOGETHER (TXT), seu grupo de K-pop favorito, e participando de um desafio de dança com eles. Mais tarde, durante o show, o vídeo mostra que ela ficou surpresa com a função atualizada do Nightography Zoom do Galaxy S24 Ultra. Mesmo de longe e em condições de pouca luz, Emma conseguiu filmar o TXT com detalhes vibrantes enquanto eles se apresentavam no palco.

Desde o ano passado, Emma integra o Team Galaxy. O novo filme “Emma Myers em Seul” faz parte da campanha Filmado #withGalaxy, que mostra os avançados recursos de câmera do Galaxy. Aproveitando o legado dos dispositivos Galaxy anteriores, o filme demonstra porque o Galaxy S24 Ultra é a ferramenta criativa ideal para fotografar momentos cotidianos e eventos memoráveis.

Para saber mais sobre como o filme foi feito, visite a página #withGalaxy da Samsung no Instagram para ver os comentários dos bastidores do diretor Hangyeol Lee.

Para saber mais sobre a nova linha de smartphones Galaxy S24 com Galaxy AI, acesse a Loja Online Samsung .

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Emma Myers explora Seoul com o novo Galaxy S24 Ultra appeared first on ADNEWS .