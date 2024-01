Deepfakes de Taylor Swift geram debate sobre legislação e ética online

Após movimento de fãs em defesa da cantora, entidades politicas dos EUA se manifestam sobre o caso.

A Taylor Swift , artista mais ouvida mundialmente em 2023 no Spotify , virou alvo de imagens explícitas falsas que circularam as redes sociais, com destaque para o X (antigo Twitter ) e Telegram, nos últimos dias. A polêmica agitou o setor político dos Estados Unidos, que está pedindo pela criação de leis que criminalizem imagens deepfakes .

Em um comunicado oficial, a rede social de Elon Musk declarou estar removendo ativamente todas as imagens inapropriadas sobre a cantora e tomando as medidas cabíveis contra todas as contas que se envolveram na divulgação dessas.

Apesar da maioria das imagens terem sido removidas da plataforma, existem relatos de que uma das fotos recebeu mais de 47 milhões de visualizações antes da remoção. O ocorrido acendeu uma luz vermelha na mente dos internautas, que criticaram o X pela demora para deletar as imagens falsas, tendo em vista que a rede social removeu os deepfakes somente após o próprio fã clube da cantora, autodenominado como “Swifties”, agirem em prol dela.

Segundo informações da NBC News, quando a hashtag “Taylor Swift AI” entrou nos tópicos de tendência na quarta-feira (24) no X, espalhando as montagens com Taylor Swift, swifties de diversas partes do mundo se uniram para colocar somente publicações positivas sobre a cantora na hashtag .

No dia seguinte, o fã clube também levantou a campanha “Protect Taylor Swift” (do inglês, “Proteja Taylor Swift”), agindo como uma ampla e forte frente de defesa da cantora, além de denunciar o falho sistema de proteção da rede social contra imagens e informações falsas.

Uma das responsáveis pela campanha mostrou que as ações das swifties resultou na suspensão de duas contas que estavam compartilhando os deepfakes de Taylor, ou seja, quebrando a regra de “comportamento abusivo” do próprio X.

Após o ocorrido, o X comunicou na última sexta-feira (26) sobre a postagem de nudez não consensual na plataforma.

Agora, o nome “Taylor Swift” não pode mais ser pesquisado no X, assim como os termos “Taylor Swift AI” e “Taylor AI”.

Enquanto isso na Casa Branca

Ainda na sexta-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, comentou que a disseminação de fotos falsas geradas por inteligência artificial representam um perigo alarmante.

Ela adicionou que o governo deve criar uma legislação para lidar com o uso antiético da IA nas redes sociais, assim como as plataformas devem proibir esse tipo de conteúdo em seus sites.

Outros políticos dos EUA também pediram a criminalização da criação de imagens deepfake , como o democrata Joe Morelle, que caracterizou a disseminação das imagens como um ato “repugnante” e reforçou seu posicionamento do ano passado, quando apresentou um projeto de lei que tornaria ilegal o compartilhamento de deepfakes pornográficos sem consentimento.

A democrata Yvette D Clarke também compartilhou seu descontentamento no X:

What’s happened to Taylor Swift is nothing new. For yrs, women have been targets of deepfakes w/o their consent. And w/ advancements in AI, creating deepfakes is easier & cheaper.

This is an issue both sides of the aisle & even Swifties should be able to come together to solve.

— Yvette D. Clarke (@RepYvetteClarke) January 25, 2024