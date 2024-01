Adnews Uber lança videocast pioneiro no Brasil para discutir diversidade e segurança no app

A Uber acaba de lançar o Uber Cast, seu videocast que, além de debater as iniciativas de Diversidade, Equidade e Inclusão da empresa na construção de uma plataforma mais segura para todos, convida especialistas para trazerem suas visões nos temas que serão abordados durante a temporada.

O programa, inédito no Brasil, está dividido em cinco episódios e conta com a participação de executivos da empresa e pontos de vista de motoristas parceiros e de usuários da plataforma.

Os episódios serão lançados semanalmente no canal do Youtube da Uber, Spotify, CastBox, Amazon Music, Deezer, Google podcasts e Apple podcast. Cada episódio tem cerca de 50 minutos de duração, e passa por temas como Segurança, Violência Contra a Mulher, Racismo, LGBTQIAPN+fobia, Capacitismo e Acessibilidade. As conversas serão comandadas por Letícia Vidica, jornalista com mais de 18 anos de experiência e passagens pela Globo e CNN.

Nos dois primeiros episódios, o debate aborda o contexto da segurança pública no Brasil e o alcance da tecnologia para mitigar desafios; a importância da diversidade e inclusão para a Uber, o compromisso com a segurança da mulher e o suposto “golpe do gás”.

Segundo Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, a iniciativa tem o objetivo de colaborar para a construção de uma plataforma cada vez mais segura e inclusiva.

“Não basta olharmos a tecnologia apenas como facilitadora das nossas vidas. É preciso ir além e encontrar soluções que promovam a segurança e o respeito entre as pessoas que utilizam nossa plataforma todos os dias. São questões atuais da sociedade e que se refletem também em nosso app”, explica.

Participações especiais

Foram convidados especialistas sobre os temas abordados em cada episódio: Samira Bueno, socióloga e diretora-executiva do Fórum Brasileiro De Segurança Pública; Isabela del Monde, advogada e coordenadora da parceria Uber e Me Too Brasil; Benilda Brito, CEO da Múcua Consultoria e consultora da ONU Mulheres e Pacto Global; Pri Bertucci, produtor-executivo da Marcha do Orgulho Trans de São Paulo e CEO da Diversity BBOX; Maria Clara Araújo, pesquisadora Especialista em Estudos Afro-Latino-Americanos e Caribenhos; Katya Hemelrijk, CEO na consultoria Talento Incluir; e Thiago Pereira, gerente-geral do Instituto Adimax, Programa Social para cães-guia e cães de assistência.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Uber lança videocast pioneiro no Brasil para discutir diversidade e segurança no app appeared first on ADNEWS .