Eliane Munhoz Onde assistir os indicados ao Oscar 2024

Todo mundo falou sobre as indicações do Oscar esta semana. Apesar de ter minhas restrições com o filme, todo mundo sabia que Oppenheimer teria o maior número de indicações. Foram 13, seguido de Pobres Criaturas , com 11. Assassinos da Lua das Flores teve 10 e Barbie 8. Especialmente as ausências da diretora de Barbie Greta Gerwig e da estrela Margot Robbie. O caso de Margot é ainda mais gritante, já que ela estava em todas as listas – e já era considerada certeza pela maioria. Parece até que é recado – tipo mulheres podem fazer filmes, mas não o filme mais rentável do ano, né? Isso sem contar que ela já havia sido deixada de lado com Babilônia no ano passado, onde estava sensacional, no ano passado (quando penso ainda que Michelle Yeoh levou a estatueta, a revolta é ainda maior).

Outros esnobados

Outro que foi deixado de fora foi Leonardo Di Caprio. Uma pena, porque acho que em Assassinos da Lua das Flores ele tem uma de suas melhores atuações (só perde para Era uma vez em Hollywood ). Outros que foram incrivelmente deixados de lado com nenhuma indicação foram Saltburn (coincidentemente produzido por Margot Robbie), Lenny Kravitz (pela canção de Rustin ), e Pedro Almodovar (pelo curta Strange Way of Life ) e Air: A História por Trás do Logo . Já Segredos de um Escândalo , que tinha como quase certa uma indicação de coadjuvante para Julianne Moore, ficou só com a de roteiro.

Bem, mas quando o Oscar foi justo né? Acho que a última vez que concordei com a escolha de melhor filme foi com Spolight, rsrs. E faz tempo! Creio ainda que a tradição não será quebrada esse ano, já que o longooooo Oppenheimer é o grande favorito. A cerimônia acontecerá no dia 10 de março, mais uma vez com a apresentação de Jimmy Kimmel, e será exibida na TNT e na HBO Max.

Veja abaixo onde assistir os filmes indicados:

Onde assistir

Netflix – Nimona/ A Incrível História de Henry Sugar/ American Simphony/ O Conde/ Nyad/ Maestro / Rustin / A Sociedade da Neve

HBO Max – Barbie / Homem-Aranha Através do Aranhaverso

Apple TV Plus – Assassinos da Lua das Flores /

Prime Vídeo – Golda: A mulher de uma Nação

Paramount Plus – The ABCs of Book Banning/ The Eternal Memory/ Missão Impossível: Acerto de Contas – Parte 1

Disney Plus – Indiana Jones e a Relíquia do Destino / Guardiões da Galáxia Vol 3

Star Plus – Resistência / Flamin’ Hot – O Sabor que Mudou a História

Plataformas digitais para aluguel/compra – Oppenheimer / Napoleão

Cinema – Os Rejeitados / Godzilla Minus One/ Anatomia de uma Queda / Vidas Passadas / Segredos de um Escândalo

Ainda vão estrear – Pobres Criaturas/A Cor Púrpura/ Zona de Interesse

Eliane Munhoz

Para saber mais sobre filmes, séries, e premiações, acesse blogdehollywood.com.br

* Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Adnews

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Onde assistir os indicados ao Oscar 2024 appeared first on ADNEWS .