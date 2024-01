Adnews Real ou fake? Shopee surpreende com show aéreo para celebrar os 470 anos de SP

Para celebrar o 470º aniversário da cidade de São Paulo, comemorado nesta quinta-feira (25), a Shopee , marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, criou uma ação de FOOH (Fake Out of Home) para as redes sociais da marca. O vídeo, produzido pelo time interno da Shopee, foi divulgado no Instagram, Twitter e TikTok da plataforma, e apresenta um show aéreo com balões personalizados com as cores e logo da empresa, sobrevoando pontos turísticos da capital paulista, como a Catedral da Sé, a Avenida Paulista e a Ponte Estaiada. Os consumidores terão também cupons de desconto exclusivos para utilizar em compras realizadas na data.

“Estamos bem empolgados com a nossa segunda ação de FOOH. Queremos homenagear a cidade de São Paulo, que é onde fica nossa sede e abriga tantas oportunidades. Inserimos balões da Shopee para alegrar os locais mais queridos pelos paulistanos”, explica Felipe Piringer, head de Marketing da Shopee.

Esta é a segunda vez que o time da Shopee realiza esse tipo de ação. Em dezembro de 2023, a empresa apresentou o Shopito, mascote da marca, que apareceu nas janelas do escritório da empresa em formato de FOOH a fim de celebrar a campanha de 12.12 e as festas de fim de ano.

Curioso(a) para ver o resultado dessa ação? Confira abaixo.

