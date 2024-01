Adnews BIC celebra os 470 anos de São Paulo com evento especial na Avenida Paulista

Nesta quinta-feira (25), a BIC convida todos os paulistanos para celebrar os 470 anos de São Paulo em um evento especial na Avenida Paulista, em frente ao Shopping Cidade São Paulo. Para promover seu mais recente lançamento, o Acendedor Multiuso BIC EZ Reach, a marca preparou uma experiência única para comemorar o aniversário da cidade.

O espaço de BIC EZ Reach promoverá a marca, o produto e uma série de ativações instagramáveis, com elementos cenográficos atrativos para o público registrar seus momentos com BIC. A marca também convida todos a se juntarem para cantar os parabéns para São Paulo ao meio dia, com a participação especial do cantor e influenciador Supla . A celebração incluirá o acendimento da maior vela de aniversário da cidade e com a interação do artista com os consumidores presentes.

Ao longo do dia, os participantes poderão interagir com BIC EZ Reach, testando-o em suas variadas funcionalidades e em diferentes itens, como velas, incensos, fondues e churrasqueira. Esta experiência proporcionará aos visitantes uma oportunidade de conhecer melhor o produto e suas diversas funcionalidades. As festividades serão encerradas às 17h30 com a comediante Raquel Real acendendo novamente a vela gigante, comemorando duplamente os 470 anos de SP!

E como SP respira arte, BIC promove a construção de um mural estilo Lambe-Lambe! Estreitando os laços com a comunidade artística local, a marca convidou diversos artistas amadores para contribuírem com a decoração desta parede. As manifestações culturais serão divulgadas nas redes sociais da BIC, convidando o público a prestigiar o talento dos artistas locais no mural criado por eles.

O acendedor BIC EZ Reach oferece praticidade, facilidade de uso e confiabilidade em um acendedor multiuso. Desenvolvido para diversas necessidades de iluminação em ambientes internos e externos, destaca-se como a ferramenta essencial para todas as ocasiões envolvendo chama.

Relógio personalizado em OOH

Além disso, a Avenida Paulista recebeu um relógio personalizado especial da JCDecaux , que fica em frente ao Shopping Cidade de São Paulo, mostrando ao público o novo produto da marca. O mobiliário promove o novo acendedor multiuso BIC EZ Reach, que possui haste estendida, oferecendo mais segurança ao manter os dedos longe da chama e possibilitar uma infinidade de usos. O relógio especial ficará exposto por uma semana na cidade.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post BIC celebra os 470 anos de São Paulo com evento especial na Avenida Paulista appeared first on ADNEWS .