Adnews São Paulo Lança Novo uniforme em parceria com a New Balance

O clube e a marca revelam o novo uniforme, incorporando a história do clube na imagem virtualmente “pesada”.

O São Paulo Futebol Clube é o time de futebol com a história mais vitoriosa do país. Entre as suas inúmeras conquistas, o Tricolor paulista é o único clube brasileiro tricampeão do Mundial Interclubes, ao derrotar gigantes como Barcelona, Milan e Liverpool nas finais. E nesta quinta-feira (18), o São Paulo apresentará o seu novo uniforme, feito em parceria com sua patrocinadora e fornecedora de material esportivo, a New Balance .

As ações relacionadas ao lançamento tiveram início nesta quarta-feira (17), quando o clube e a marca esportiva global colocaram a nova camisa à disposição de maneira virtual na internet, para que a imagem possa ser baixada pelos torcedores. Mas com um detalhe: a foto tem um tamanho maior do que a capacidade de download por celulares e computadores comuns. Porém, os fãs do Tricolor tiveram acesso a um “ spoiler ” do tão aguardado novo manto do clube, e conseguiram baixar algumas partes dela.

A ideia por trás da campanha da New Balance e do São Paulo é mostrar que o arquivo é tão pesado quanto a história e a camisa do clube. O que torna a foto impossível de ser baixada, além da altíssima resolução, é que ela carrega toda a história do Tricolor nos seus metadados. São 93 anos de história contidos na imagem, passando pela fundação, estatísticas, maiores artilheiros, escalações de cada ano, episódios marcantes como o Paulista de 1943 (responsável pela expressão famosa “onde a moeda cai de pé”), a formação do Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, na cidade de Cotia, e o surgimento do apelido Clube da Fé. Histórias essas que, além de figurarem nos metadados, também estarão presentes na camisa do clube.

A estratégia de lançamento vem alinhada com a recente conquista inédita da Copa do Brasil em 2023, consolidando a nova camisa como a mais pesada da história do São Paulo.

“A camisa elaborada pela New Balance será a primeira do São Paulo com uma Copa do Brasil na sala de troféus. Trata-se do novo uniforme do único tricampeão mundial do futebol brasileiro e por onde passaram ícones da história do futebol, como Leônidas da Silva, Zetti, Raí, Rogério Ceni, entre outros grandes nomes. Estamos orgulhosos em iniciar essa parceria trazendo um lançamento único e disruptivo para a camisa mais pesada do Brasil”, explica Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

O diretor executivo de Marketing do São Paulo, Eduardo Toni, enfatizou a grandiosidade e força do clube, expressas no design do novo uniforme.

“Somos o único time do país com três títulos mundiais. Portanto, nada mais legítimo dizer que a camisa do São Paulo é a mais pesada do Brasil. A ação de lançamento do nosso novo uniforme com a New Balance, e que traz este conceito da camisa pesada, retrata com fidelidade a grandeza e força do São Paulo Futebol Clube como instituição e como um time de futebol. E certamente temos o objetivo de crescermos ainda mais em 2024, com novas metas pela frente nos gramados”, disse Toni.

A ação é assinada pela LePub, e viabilizada pela Bizzys. Felipe Cury, CCO da LePub, explica que a imagem não é apenas a mais pesada, mas guarda surpresas para aqueles que conseguirem baixá-la.

“Usamos o espaço de informações do arquivo para falar sobre a história de peso do São Paulo, detalhando estatísticas e recordes e a gloriosa jornada do Tricolor”, revela o criativo.

Ficha Técnica

LePub

Aldo Pini: CSO & Partner

Felipe Cury CCO & Partner

Greg Kickow: Diretor Executivo de Criação

Alex Adati: Diretor Executivo de Criação

Daniel Packness: Diretor de Estratégia – cultura e insights

Joanna Alencar: Diretora de Negócios

Bruna Marchi: Produtora

Beatriz Takahashi: Produtora

PR Publicis Groupe Brasil:

Diretor: Leonardo Araújo

Coordenadora de Comunicação: Val Machado

Assessoria de imprensa New Balance

InPress Porter Novelli

BIZSYS

Fabio Palma – CTO e presidente

Renato Cataeno – Líder Técnico

