Monster Energy Drink premia jogadores de Call of Duty

Promoção inédita concede aos consumidores recompensas exclusivas dentro do jogo Call of Duty: Modern Warfare III.

A Monster Energy Drink , marca global de energéticos e líder no mercado brasileiro, acaba de lançar em parceria com a Activision promoção que dará recompensas dentro do jogo Call of Duty : Modern Warfare III. Um dos mais antigos e populares games de FPS (First-Person Shooters, tiro em primeira pessoa na tradução em inglês), o jogo conta com mais de 90 milhões de jogadores e 400 milhões de jogos vendidos por todo o mundo.

Desde o dia 10 de janeiro até o dia 20 de março de 2024, quem comprar um Monster Energy

de qualquer sabor, escanear o QR code dos materiais de ativação e cadastrar sua nota fiscal no site da promoção ganhará recompensas dentro no game.

Para envolver o consumidor, os pontos de vendas também receberão materiais especiais da promoção com explicações necessárias para participar.

“O game faz parte do DNA da Monster e temos uma relação de proximidade com os jogos de “first person shooter”. Esse ano, estabelecemos uma parceria com a franquia “Call of Duty” e apoiamos influenciadores que são especialistas no jogo. Sabemos também que o público gamer consome nossos produtos e é fã da marca, por isso essa promoção foi criada para melhorar e tornar a experiência deles ainda mais exclusiva”, afirma Marcio Avolio, diretor de Marketing da Monster Energy Brasil.

Call of Duty®: Modern Warfare III já está disponível para PS4 , PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, e todas essas as versões participarão da promoção.

Promoção Monster e Call of Duty®: Modern Warfare III

Período: 10 de janeiro a 20 de março

Confira o regulamento no site .

