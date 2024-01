Adnews Burger King apresenta novas sobremesas “finissimas”

Burger King , uma das maiores redes de fast food, e Fini , a marca líder em balas de gelatina e regaliz no Brasil, apresentam uma parceria de tempo limitado que é de dar água na boca, trazendo quatro novas opções de BK Mix e Shake com as balas Fini.

Os lançamentos trazem a combinação das balas com as tradicionais sobremesas do BK para os clientes aproveitarem. A Dentadura, produto icônico da Fini, ganha duas versões de sobremesa: O Shake Fini Dentaduras, composto por Shake cremoso à base de baunilha com calda de morango e balas Dentaduras Fini como topping, para comer de colher; e o BK Mix Fini Dentadura, elaborado com massa sabor baunilha calda de morango com pedaços da fruta e, para completar, as clássicas balas Dentaduras Fini.

As balas de Banana também chegam ao cardápio no BK Mix Bananas, feito com massa sabor doce de leite com bastante calda de doce de leite e balas de Banana Fini, e no Shake Bananas, composto por Shake cremoso com o sabor de doce de leite e balas de Banana Fini como topping, para comer de colher. Todas as sobremesas trazem as balas como topping, com a opção de comer de colher, inclusive os shakes, trazendo assim uma melhor experiência de degustação dessa mistura de sabores inéditos.

Os consumidores podem experimentar as novidades em qualquer loja e quiosque de sobremesa da rede em todo o território nacional. Os novos itens estarão disponíveis nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro a partir de 15/12, em Minas Gerais, Espírito Santo e Regiões Centro-Oeste/Norte/Nordeste a partir de 22/12 e na Região Sul a partir de 27/12. Confira os valores de cada sobremesa nos canais de vendas:

– Delivery:

BK® Mix Fini Dentadura: R$ 16,90

BK® Mix Fini Bananas: R$ 16,90

Shake Fini Dentaduras: R$ 16,90

Shake Fini Bananas: R$ 16,90

– Cupom App:

BK® Mix Fini Dentadura: R$ 14,90

BK® Mix Fini Bananas: R$ 14,90

Shake Fini Dentaduras: R$ 15,90

Shake Fini Bananas: R$ 15,90

– Via Clique e Retire:

BK® Mix Fini Dentadura: R$ 13,90

BK® Mix Fini Bananas: R$ 13,90

Shake Fini Dentaduras: R$ 14,90

Shake Fini Bananas: R$ 14,9



