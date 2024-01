Adnews gshow completa 10 anos de inovação no entretenimento digital

Evolução e inovação são os atributos que marcam os 10 anos do gshow , comemorados nesta quinta-feira, dia 11. Lançado com o objetivo de oferecer ao público uma experiência complementar à programação da TV Globo no ambiente digital, o portal de entretenimento da Globo ampliou a sua atuação e explorou novos formatos e territórios, como TV e podcasts, com a proposta de estar onde o fã está.

Patrícia Fontes, head de Entretenimento Digital do gshow, conta que o portal desempenhou um papel crucial em ampliar a relação do público com as novelas, programas e realities da TV Globo. Nos últimos anos, expandiu sua atuação para diversos territórios, abrangendo a produção de conteúdo sobre temas como moda, streaming, cinema, além da cobertura de festivais de música, como Rock in Rio, Lollapalooza e The Town , e eventos da cultura pop.

“Os apaixonados por entretenimento têm encontrado no gshow informações sobre o que acontece neste universo com muita rapidez e de forma cada vez mais abrangente. Das novelas ao BBB, passando pelo universo dos famosos, cultura pop e grandes eventos, está tudo lá”, reforça Mirelle de França, Gerente de Conteúdo do gshow.

O gshow prepara um pacotão de novidades para 2024, incluindo a ampliação de sua oferta em vídeos curtos, em conteúdo opinativo e em produções em collabs com outras plataformas do ecossistema Globo. A consolidação dessa diversificação de ofertas pode ser vista na cobertura do ‘Big Brother Brasil’, que está presente no portal, na TV, em podcasts e agora no ‘Mesacast BBB’, que reúne diariamente um time de influenciadores e talentos da TV para a casa mais vigiada do Brasil, com programas ao vivo de duas horas de duração no Multishow e no Globoplay .

“O mesacast é um bom exemplo dessa entrega collab, que integra várias janelas de distribuição, como o gshow, Globoplay e Multishow, em uma entrega 360, com conteúdo dinâmico, opinativo e interação direta do público. Depois que vai ao ar, o conteúdo ainda se transforma em pílulas com ampla distribuição nas redes sociais. Ele é a materialização da nossa evolução multiplataforma e simboliza o nosso olhar para o futuro”, completa Patrícia.

Além dos realities, o formato audiovisual é uma das grandes apostas do produto para seguir com a diversificação do seu portfólio. A intenção é impulsionar a linguagem do vídeo em todas as verticais, incluindo a editoria ‘Tudo Mais’, considerada a guarda-chuva do entretenimento, assim como em áreas específicas como ‘Moda’ e ‘Novelas’. Patrícia explica que a ideia é proporcionar ao usuário uma variedade de opções de conteúdo, desde vídeos longos no site até cortes específicos nas redes sociais, atendendo aos diferentes interesses do público.

Especial 10 anos

Para celebrar sua primeira década contando histórias, o gshow está de cara nova com uma logo comemorativa e traz uma programação de aniversário com uma curadoria de conteúdos especiais. Ao longo da semana, o público poderá relembrar coberturas marcantes, como o meme ‘Cabeleleila Leila’, que surgiu a partir do programa ‘Sterblitch Não Tem Um Talk Show: o Talk Show’, transmitido ao vivo na plataforma; o case digital de Vivi Guedes, que ofereceu uma experiência transmídia com a novela ‘A Dona do Pedaço’ (2019) a partir da criação de perfil social no Instagram para a influenciadora interpretada por Paolla Oliveira, que chegou a ter 2,5 milhões de seguidores; conferir uma retrospectiva sobre a história do gshow e saber mais sobre a equipe que faz o dia a dia da plataforma. O portal convidou dois atores para revisitarem suas carreiras: Agatha Moreira e Rafa Vitti, acompanhados pelo gshow desde os seus primeiros passos na televisão. A seleção está disponível no trilho temático de 10 anos .

