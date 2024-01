Adnews Razer lança programa de produtos sustentáveis com materiais reciclados

Basilisk V3 Pro e Ultimate são os primeiros a receber certificação que oferece transparência ecológica aos consumidores.

A Razer , marca líder mundial em estilo de vida para gamers, anuncia mais um importante marco em seu compromisso por um futuro sustentável. A partir de 2024, seus novos periféricos para PC vão contar com materiais reciclados em sua fabricação, principalmente em três categorias: mouses, teclados e headsets. Inicialmente, a ação será focada nos modelos produzidos na icônica cor preta da Razer, e, com o tempo, outras categorias de produtos serão incluídas na iniciativa.

A Razer já vem utilizando materiais reciclados na fabricação de alguns de seus produtos, sendo que dois deles estão disponíveis para o público. O mouse gamer Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed tem 40% de sua composição em materiais reciclados e o teclado gamer Razer Ornata V3, na versão “clicky”, tem, pelo menos, 20%. Com essas integrações bem-sucedidas, ambos os produtos atenderam a rigorosos critérios sustentáveis e receberam o selo ECOLOGO UL 2809, uma certificação de rótulo ecológico verificada pela UL Solutions, empresa independente e líder mundial em testes, inspeções e certificações. A partir de agora, a Razer expande o programa para abranger uma gama ainda maior de produtos com esse perfil, incluindo todos os próximos lançamentos principais de periféricos de PC.

“Os jogadores de hoje buscam inovação e desempenho, mas estão totalmente conscientes do impacto que os plásticos têm no mundo. Ao utilizar materiais reciclados e trabalhar para tornar seus produtos mais recicláveis, a Razer cumpre novamente suas promessas e demonstra um trabalho concreto para melhorar a circularidade dos produtos e reduzir o impacto ambiental”, afirma Kenneth Ng, head de Sustentabilidade na Razer.

Além da inclusão de materiais reciclados na fabricação, a Razer continua a explorar a reciclabilidade de seus produtos, a fim de minimizar ainda mais o impacto ambiental de cada um deles em seu “final de vida útil”. Dessa forma, a Razer diminui a quantidade de matéria-prima virgem necessária para fabricar seus produtos.

Os primeiros produtos de consumo do mundo com certificação EPD da UL

Na conferência on-line RazerCon 2023, a Razer anunciou que havia submetido dois de seus produtos para análise de Declaração Ambiental de Produtos certificada pela UL Solutions. Agora, a marca tem o prazer de anunciar que tanto o Razer Basilisk V3 Pro quanto o Razer Basilisk Ultimate são os primeiros produtos eletrônicos de consumo do mundo a receberem essa certificação. A UL Solutions é líder global em ciência de segurança aplicada e está presente em mais de 100 países com seus serviços independentes.

O novo selo permite aos consumidores tomarem decisões de compra mais bem informados e cientes do rastro de carbono do produto, além da quantidade de uso de água, minerais e recursos fósseis. Todas as informações são exibidas nas respectivas embalagens.

Com as certificações do Basilisk V3 Pro e do Basilisk Ultimate, a Razer cumpre também o compromisso de submeter suas atividades à verificação independente de impacto ambiental. Isso permite que os jogadores façam escolhas ecologicamente corretas, com total transparência da fabricante sobre os recursos utilizados na fabricação dos produtos. Dessa forma, a Razer oferece aos jogadores produtos inovadores, de alta qualidade e desempenho, e, ao mesmo tempo, atende aos rigorosos padrões das Regras da Categoria de Produto. O compromisso da marca com essas questões segue fortalecido e a Razer continuará submetendo cada vez mais produtos a esse tipo de análise.

Desde o lançamento do plano de sustentabilidade de dez anos #GoGreenWithRazer em 2021, a Razer já alcançou vários marcos em sua jornada. Isso inclui a adoção do framework de relatórios da Global Reporting Initiatives (GRI), que detalha a estratégia de descarbonização da Razer alinhada com a SBT (Science Based Targets). Em 2022, a Razer alcançou ainda a meta de ter todos os escritórios corporativos alimentados 100% por fontes de energia renováveis – três anos antes da meta de 2025 –, tornando-se a primeira marca de eletrônicos de consumo do mundo a se posicionar contra a mineração profunda de minerais nos oceanos. Com os recentes anúncios de sustentabilidade da marca na CES, a Razer segue sua jornada para garantir que o mundo permaneça um lugar seguro para todos jogarem.

