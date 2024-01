Adnews Satirizando novo “shape”, Kéfera divulga promoção da Chevrolet

Influenciadora apresenta a CCC: Concorra a um carro Chevrolet Tracker 0Km, que dará prêmios diários.

Kéfera Buchmann foi convidada pela Chevrolet para divulgar a promoção CCC (Concorra a um carro Chevrolet), que dará prêmios diários e a chance de levar um Chevrolet Tracker 0Km. A influenciadora, sempre um dos nomes mais cotados e que não entrou novamente no Big Brother Brasil , irá comunicar a promoção que dará a chance da audiência do programa de ganhar um carro e prêmios diários.

A parte fácil é que nem ela e nem a audiência precisarão passar pelas provas da marca. Até porque, como ela mesma brinca no vídeo, com esse shape que virou assunto nas redes sociais nos últimos dias, ela daria trabalho aos outros participantes.

A iniciativa é assinada pela Commonwealth//WMcCann, divisão da WMcCann para atendimento exclusivo à Chevrolet.



Sobre a Promoção

A promoção sorteará vales-compra diários no valor de duzentos reais, além de um grande prêmio final: um Chevrolet Tracker 0Km.

Para participar, basta se cadastrar no site oficial da promoção e receber um número da sorte. Além disso, os usuários inscritos devem ficar atentos ao Instagram (@chevroletbr) e X (@chevroletbrasil) para participar de desafios especiais com prêmios de até R$ 1 mil em vales-compra.

Para aumentar as chances de ganhar, os participantes podem interagir com a marca no X usando a hashtag (#PromoChevrolet) e acompanhar os conteúdos enviados para o e-mail/telefone cadastrado. Cada interação gera números da sorte, proporcionando mais oportunidades de sair vitorioso.

A comunicação e o ecossistema da promoção foram criados pela Commonwealth//WMcCann em parceria com a ARC WorldWide, responsável também por todo gerenciamento operacional.

Promoção válida de 08/01/2024 a 16/04/2024. Consulte o Regulamento completo e o Certificado de Autorização SEAE/ME no site .



