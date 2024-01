Adnews Sanrio anuncia comemorações para os 50 anos da Hello Kitty

Sanrio planeja ativações digitais, exposições, eventos temáticos e mais para o aniversário da Hello Kitty.

Mundialmente conhecida como um ícone atemporal, a Hello Kitty , completará 50 anos em novembro desse ano. A data, tão importante para os fãs da personagem, marca mais do que apenas o aniversário, ela representa o resultado da estratégia adotada pela Sanrio , empresa japonesa detentora de diversos personagens, em tornar a Hello Kitty uma das marcas mais amadas e reconhecidas mundialmente por adultos e crianças.

A marca se destacou nas últimas 5 décadas, com diferentes ativações e experiências ao público em geral, seja através da criação de desenhos animados, eventos exclusivos e grandes parcerias de sucesso. E, para comemorar essa data especial, a Sanrio acaba de anunciar algumas ações comemorativas que serão realizadas ao longo do ano.

Com um planejamento completo, que prevê ações para todos os meses do ano, a Hello Kitty protagonizará diversas ativações online e offline. No TikTok , por exemplo, os fãs terão à disposição um efeito que permitirá criar e compartilhar vídeos com a temática da personagem. Além disso, o perfil “This is Hello Kitty” (@this_is_hellokitty_), publicará quatro animações, curtas e inéditas, mensalmente.

Ainda dentro do universo digital, no jogo Roblox , os fãs encontrarão muitas maneiras para mergulhar totalmente no mundo temático da Hello Kitty, no My Hello Kitty Café. Os usuários do game poderão explorar um estande para tirar fotos, desfrutar de um mini jogo com emotes, recompensas de fantasias, além da compra de avatares.

Além do mundo digital, a Sanrio está preparando diversas novidades. Em parceria com a Lolja, o recém-lançado e-commerce da personagem contará com uma coleção exclusiva de Hello Kitty 50 anos. Além disso, a empresa já fechou diversas parcerias especiais, com empresas renomadas do mercado, para o lançamento de collabs únicas e comemorativas no segmento de moda e beleza.

2024 será repleto de ativações e, logo no início do ano, contará com uma arte urbana no Beco do Batman, um local muito badalado e turístico de São Paulo São Paulo , localizado na Vila Madalena. Também haverá uma exposição imersiva em São Paulo e Porto Alegre, que contará a história da personagem e trará diversos espaços para os visitantes se encantarem e tirarem fotos. Além de três corridas temáticas da Hello Kitty para adultos e crianças, eventos pelos shoppings por todo o Brasil, campanhas sociais e parcerias com influenciadores. A Hello Kitty Parade, um evento cultural desenvolvido pela empresa, contará com 50 bonecas de fibra da personagem, pintadas à mão por artistas em formato de galeria aberta, e resultará em uma exposição especial, que irá rodar pelo Brasil durante todo o ano. E para finalizar, em Novembro, mês do aniversário da personagem, a Sanrio irá preparar uma ativação super especial para fãs e parceiros na Roda Rico, um dos mais novos pontos turísticos da capital paulista.

Segundo Monica Joseph, gerente Comercial e Marketing da Sanrio no Brasil, isso é apenas uma parte de tudo que está sendo estruturado para 2024. “Estamos preparando diversas ações para celebrar essa data tão importante, que é o aniversário de 50 anos da Hello Kitty. Os fãs podem esperar muitas novidades e surpresas”, revela a executiva.

Todas as novidades e experiências desenvolvidas para as celebrações brasileiras, serão divulgadas no Instagram da Sanrio Brasil (@sanriobrasil) e no perfil oficial da personagem (@hellokittybrasil).

