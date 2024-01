Adnews Grupo Boticário lança pincéis de maquiagem para deficientes visuais

O Grupo Boticário se mantém na vanguarda do mercado da beleza, unindo tecnologia e inovação no seu modelo de negócio para impulsionar a diversidade e inclusão. Nesse sentido, a companhia acaba de lançar a sua mais recente criação: pincéis de maquiagem projetados para pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão. A nova linha de pincéis é comercializada pela marca Quem Disse, Berenice? em suas lojas físicas e e-commerce.

Os pincéis foram projetados com identificações em alto relevo na base, conforme a sua funcionalidade. Por meio dessas marcações táteis, pessoas com deficiência terão mais autonomia para manuseio e utilização dos pincéis. Os acessórios também possuem cabos estáveis com base quadrada, o que evita o rolamento em superfície plana sem prejudicar a pega, com formato cilíndrico próximo às cerdas. Tudo isso com um design inovador, com cerdas macias, com alta performance para maquiagens e coloridas, o que também contribui para a identificação por parte de pessoas com baixa visão.

Rony Santos, gerente sênior de Diversidade, Equidade e Inclusão do Grupo Boticário, destaca que há anos a empresa trilha uma jornada em prol da construção de uma sociedade mais equitativa e inclusiva, e que a representatividade da diversidade é uma das formas para viabilizar essa transformação no mundo da beleza.

“O nosso modelo de negócio tem como pilar fundamental a centralidade no consumidor e o atendimento a desejos e necessidades. Reconhecemos a importância de criar iniciativas para que pessoas de grupos minorizados tenham cada vez mais acessibilidade nos produtos, e para isso, concentramos os nossos esforços para tornar o nosso portfólio cada vez mais diverso, acessível e inclusivo. Tal movimento tem fortalecido a nossa trajetória de valorização e respeito à diversidade. Mas, mais do que isso, tem apontado qual é o caminho que queremos trilhar para promover o futuro inclusivo da beleza. O lançamento da nova linha de pincéis é, portanto, mais uma importante etapa dessa jornada”, comenta o gerente.

Os pincéis foram projetados pela DSGN In House, área estratégica de design do Grupo Boticário que possibilita a criação de soluções inovadoras a médio e longo prazo, sobretudo com relação a temas prioritários da agenda ESG da companhia.

Importante ressaltar que o desenvolvimento dos pincéis não seria possível sem a relevante atuação das pessoas integrantes da Comunidade Beleza Livre do Grupo Boticário, primeira comunidade online do setor de beleza para co-desenvolvimento de produtos com pessoas de grupos minorizados, que contribuíram orientando o time de design do DSGN in House, garantindo ideias necessárias para que o projeto fosse realmente ergonômico e acessível.

O desenvolvimento e lançamento dos pincéis não é apenas uma manifestação de inovação, mas reflete o profundo compromisso do Grupo Boticário com a diversidade e inclusão social.

“Temos nos empenhado em tornar o mercado da beleza mais inclusivo. Para alcançar esse objetivo, é essencial que pessoas com deficiência desempenhem um papel de protagonismo na criação de novos produtos. Isso foi conquistado com o lançamento dos pincéis, contando com a participação ativa dos membros da Comunidade Beleza Livre”, afirma Clarice Sasson, gerente sênior de Inovação Estratégica de Produtos do Grupo Boticário.

Essa participação de grupos minorizados, por meio da Comunidade Beleza Livre, já é realizada no Grupo Boticário desde 2022 e busca por maior representatividade e um portfólio muito mais inclusivo. De forma quantitativa, 20% dos produtos das marcas proprietárias da companhia já possuem atributos de diversidade.

Alinhada a essa missão, a DSGN in House trabalha para atender, da melhor forma possível, o público consumidor que possui um lugar central no modelo de negócio do Grupo Boticário. Além disso, os modelos desenvolvidos internamente ajudam e facilitam o desenvolvimento de novos produtos a serem lançados, possibilitando a disponibilização de soluções disruptivas para antigos desafios enfrentados pelo mercado da beleza.

* Foto de capa: Divulgação/Grupo Boticário

