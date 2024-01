Adnews Amazon Ads destaca cinco tendências para anunciantes em 2024

A Amazon Ads delineou as tendências que acredita que moldarão a indústria publicitária nos próximos 12 meses. Desde a aplicação da inteligência artificial generativa em larga escala e um cenário em evolução da TV por streaming , até a esperada desativação de cookies de terceiros, 2024 está destinado a ser um ano definidor de mudanças para os anunciantes. À medida que as empresas olham para o futuro, a Amazon Ads decidiu compartilhar suas visões sobre como a inovação ajudará grandes e até pequenas marcas a oferecerem experiências publicitárias aprimoradas para seu público, e consequentemente, melhores resultados para suas campanhas.

A IA generativa redefinirá o desenvolvimento criativo

Nos últimos 12 meses, a IA generativa tem sido a palavra na boca de todos. Na indústria publicitária, líderes empresariais têm discutido extensivamente sobre o potencial da IA generativa para revolucionar a maneira como a criatividade é desenvolvida, ajudando as marcas a obterem melhores resultados rapidamente. Em 2024, a IA generativa vai se tornar uma ferramenta criativa que os anunciantes utilizam diariamente. Pesquisas da Gartner apoiam isso, com 63% dos líderes de marketing planejando investir em soluções de IA generativa nos próximos dois anos.

Em uma pesquisa proprietária, realizada em março de 2023, Amazon Ads descobriu que, entre os anunciantes incapazes de construir campanhas bem-sucedidas, quase 75% citaram a construção de criativos de anúncios e a escolha de um formato criativo como seus maiores desafios. Nesse sentido, a IA generativa pode capacitar os anunciantes a produzirem eficientemente imagens temáticas de marca em grande escala, aprimorando suas capacidades criativas e simplificando o processo.

Para ajudar os anunciantes a aproveitarem os benefícios da IA generativa, a Amazon Ads lançou a geração de imagens para anunciantes dos EUA em suas campanhas de Marcas Patrocinadas. Essa nova ferramenta é uma solução de IA generativa projetada para remover barreiras criativas e permitir que as marcas produzam imagens de estilo de vida que ajudam a melhorar o desempenho de seus anúncios.

Por exemplo, um anunciante pode ter imagens isoladas de seu produto em um fundo branco, como uma caneca de café. Quando essa mesma caneca de café é colocada em um contexto de estilo de vida, em uma bancada de cozinha, ao lado de um croissant , em um anúncio móvel do Sponsored Brands, observamos que as taxas de cliques são mais de 40% superiores em comparação com anúncios com imagens de produtos padrão.

Marcas de todos os tamanhos adotam a TV por streaming

Anúncios de TV por streaming sempre foram o domínio de grandes marcas, mas neste ano, esperamos ver anunciantes de todos os tamanhos adotando esse formato. Em 2024, a TV por streaming se tornará uma ferramenta padrão de pequenas e médias empresas (PMEs). Amazon Ads acredita que, com um número crescente de provedores de TV por streaming (STV) lançando opções de publicidade de autoatendimento, como NBC e Sky Media, além de novas ferramentas de tecnologia de anúncios auxiliando no desenvolvimento criativo, as PMEs começarão a usar publicidade de TV por streaming em larga escala para impulsionar seus objetivos comerciais.

A empresa divulgou recentemente o lançamento do Sponsored TV para marcas dos EUA, uma solução que permite que empresas de qualquer tamanho se conectem a novos clientes em suas salas de estar, mesmo que elas nunca tenham anunciado na TV antes. Pré-embalada com formatos de anúncios conscientes de varejo, o Sponsored TV permite que os profissionais de marketing comprem anúncios de TV por streaming com a mesma flexibilidade dos anúncios patrocinados da Amazon, sem requisitos mínimos de gastos ou compromissos iniciais. Em apenas alguns cliques, as marcas podem engajar espectadores relevantes em serviços de TV por streaming , como Twitch ou Freevee.

Agora, qualquer marca que vende na Amazon pode se beneficiar de campanhas modeladas pela Amazon Ads que também otimizam em tempo real, simplificando a complexidade da compra programática de anúncios de TV.

Enquanto isso, para marcas que buscam alcançar e envolver públicos relevantes em escala, a partir do início de 2024, os shows e filmes do Prime Video incluirão anúncios limitados. Publicidades em conteúdo do Prime Video serão introduzidas nos EUA, Reino Unido, Alemanha e Canadá, seguidos por França, Itália, Espanha, México e Austrália. O Prime Video Ads é a mais recente adição à oferta de TV por streaming da Amazon Ads, que abrange o Freevee da Amazon, esportes ao vivo, incluindo Thursday Night Football e a UEFA Champions League (em regiões selecionadas), entretenimento transmitido ao vivo no Twitch, principais aplicativos de TV e redes de transmissão, e canais do Fire TV.

Anunciantes recorrerão cada vez mais aos clean rooms para ajudar no planejamento, otimização e medição do impacto de suas campanhas

Os anunciantes estão sempre em busca de novas e melhores maneiras de impulsionar a descoberta e oferecer melhores experiências ao cliente. No entanto, o planejamento, ativação e medição de quais campanhas e criativos são eficazes para atingir esses clientes continuam sendo um desafio.

A resposta para muitas marcas tem sido o uso de clean rooms , ou seja, de ambientes de colaboração seguros que permitem que dois ou mais participantes compartilhem dados para usos específicos e mutuamente acordados, garantindo a aplicação de restrições rigorosas de acesso aos dados (por exemplo, não revelando ou expondo os dados pessoais de seus clientes às outras partes envolvidas no processo). Usando esses clean rooms , os anunciantes conseguiram descobrir novas audiências e insights que estão ajudando a otimizar os gastos com anúncios.

Em 2024, esperamos que a adoção dessa tecnologia aumente à medida em que os anunciantes buscam reunir e analisar informações de fontes diversas, incluindo as suas próprias e de terceiros, com a flexibilidade de gerar insights de marketing personalizados. Segundo o estudo State of Data 2023, do IAB, 64% das empresas que utilizam tecnologia de preservação de privacidade já estão usando salas limpas. Em 2024, esse número aumentará para 85%, com muitos já considerando o uso dessa tecnologia.

A Amazon Marketing Cloud (AMC) é uma solução de clean room segura e baseada em nuvem que permite que os anunciantes agreguem sinais e criem as consultas mais relevantes para o seu negócio. A AMC pode ajudar as marcas a aumentar seus insights sobre o caminho até a compra, conectar pontos entre as lojas da Amazon e os domínios de varejo próprios ou criar relatórios personalizados para identificar o envolvimento do usuário em canais, estratégias e dispositivos.

Uma marca de bens de consumo embalados (CPG) alcançou um aumento de 103% nas compras de novos clientes depois que a AMC a ajudou a entender melhor se os produtos com alta taxa de repetição estavam atraindo novos clientes para a loja da marca na Amazon. Equipada com esse insight , a marca poderia dobrar a aposta na comercialização de produtos com taxas excepcionais de compra de novos clientes e taxas de compra repetidas.

Além disso, a Amazon Marketing Cloud pode relatar o desempenho de mídia entre canais e complementar as capacidades de relatório disponíveis na Amazon DSP. Para os editores, a Amazon Ads anunciou a Amazon Publisher Cloud, um novo serviço de colaboração que permite aos editores planejar acordos programáticos e ativá-los na Amazon DSP, informados pela capacidade de analisar seus sinais de primeira parte juntamente com insights da Amazon Ads. A Amazon Publisher Cloud é a primeira e única solução de clean room que permite a um editor analisar seus sinais de primeira parte com os insights da Amazon Ads para criar acordos otimizados para alcance.

Modelos avançados de aprendizado de máquina impulsionam a relevância

Como as marcas alcançarão seu público amanhã será completamente diferente do que é hoje. Isso, aliado a uma base de consumidores cada vez mais cautelosa em relação aos gastos, como mostrado em estudo da PWC, compreensivelmente, preocupa os anunciantes sobre o potencial de suas futuras campanhas se conectarem com públicos relevantes.

Para superar esses desafios, os anunciantes precisam se concentrar em permanecer relevantes, enquanto também preservam a integridade das informações e continuam priorizando a confiança do cliente. Uma das maneiras como os anunciantes farão isso é através da adoção de soluções baseadas em modelos que criam uma compreensão informada de uma audiência, ao mesmo tempo em que oferecem resultados. A empresa espera que o investimento acelere nessa área à medida que os anunciantes trabalham para permanecer relevantes em um mundo sem cookies de terceiros.

Na Amazon Ads, os anunciantes que usam o Amazon DSP têm acesso aos modelos de aprendizado de máquina mais avançados e sistemas otimizados de controle de campanha para aprimorar decisões de lances e ritmo, ajudando-os a alcançarem públicos anteriormente não endereçáveis. Os novos modelos de aprendizado de máquina analisam uma variedade de sinais para os ajudar a prever e alcançar públicos altamente relevantes com eficiência de custos otimizada.

Analisando dados da Amazon nos EUA, Amazon Ads observou que públicos modelados proporcionam taxas de entrega e engajamento mais altas em até 25%, com uma redução de 12% no custo por clique. E graças à amplitude de sinais de compra, navegação e streaming , aumentou o retorno médio sobre o gasto com anúncios em campanhas nos EUA no Amazon DSP em mais de um terço.

Anúncios interativos ajudarão anunciantes a envolverem públicos de novas maneiras

A publicidade na TV linear e no rádio tem parecido e soado da mesma forma por muito tempo. No entanto, com a TV por streaming e os alto-falantes inteligentes em casa, a oportunidade criativa que as marcas têm para envolver o público evoluiu.

Em 2024, a publicidade interativa representa uma oportunidade para as marcas se destacarem e impulsionarem o engajamento do consumidor. Disponíveis em anúncios de TV por streaming e de áudio, os anúncios interativos permitem que os consumidores adicionem itens a um carrinho de compras ou recebam mais informações sobre um produto de maneira simples, usando apenas o controle remoto, escaneando um QR Code na tela ou falando com o dispositivo conectado que exibiu o anúncio.

Para os anunciantes que dão o passo em direção à publicidade interativa, os resultados são claros. Os resultados da Amazon Ads mostram que os anúncios de vídeo interativos estão 1,4 vezes mais propensos a proporcionar uma elevação positiva da marca, enquanto chamadas para ação (CTAs) compráveis ​​impulsionam consideração 4,3 vezes mais forte, como evidenciado pelo desempenho da taxa de visualização de páginas detalhadas.

Os anunciantes podem utilizar nossa variedade de anúncios interativos da Amazon Ads em vídeo, áudio e dispositivos para criar experiências de compra únicas que facilitam para os clientes passarem de um vídeo, podcast ou álbum para o checkout . Comandos simples como “Adicionar ao carrinho”, “Adicionar à lista” ou “Comprar agora”, um clique ou a leitura de um QR Code transformam o consumo tradicional de anúncios em experiências de compra sem interrupções.

