Adnews Bauducco celebra legado familiar em parceria com Bia Haddad

A Bauducco , uma das marcas mais valiosas e consumidas do Brasil, segue em plena expansão no mercado internacional e celebra esse momento anunciando o patrocínio da tenista Beatriz Haddad Maia, mais conhecida como Bia Haddad. Ao longo de 2024, a atleta, que atualmente é a 11ª colocada no ranking mundial e a nº 1 do país, participará de campanhas publicitárias e eventos da marca.

A parceria faz parte da estratégia de evolução da Bauducco, que apresenta uma nova identidade alinhada globalmente e traz uma comunicação mais contemporânea para ampliar a relação da marca com os consumidores em múltiplos pontos de contato. Além disso, através de seu posicionamento “Um sentimento chamado Família”, a marca vai celebrar a conexão de Bia com seus entes queridos.

A jovem faz parte de uma terceira geração de tenistas: a mãe e a tia são professoras de tênis para crianças, e assim como Bia, são fruto do legado construído pela avó que, aos 90 anos, segue ativa e jogando semanalmente. O avô também sempre foi um grande incentivador de sua carreira e faz questão de acompanhar a rotina da neta quando ela está no Brasil.

“Estou muito feliz em fazer parte da família Bauducco em 2024. É uma parceria bem alinhada aos meus valores e à minha história, por resgatar memórias afetivas ao lado das pessoas que eu amo. É muito especial poder levar uma marca brasileira comigo, mundo afora”, comenta a tenista.

O mesmo movimento de destaque da marca no mercado internacional também é mostrado pela atleta, que ganha visibilidade em outros países com o seu desempenho. Em 2023, Bia Haddad chegou à semifinal do prestigiado campeonato de Roland Garros entrando para a história do tênis brasileiro, feito que não acontecia desde o tricampeonato de Gustavo Kuerten, o Guga, em 2001. Bia se tornou a primeira brasileira a atingir o Top 10 no ranking mundial da Women’s Tennis Association (WTA), e atualmente, ocupa a 11ª posição. Depois de um ano repleto de conquistas, a atleta foi eleita Mulher do Ano pela revista GQ.

“Estamos muito animados em patrocinar a tenista Bia Haddad. Bia representa valores que compartilhamos, como a família, a paixão pelo que fazemos e tradições que passam de geração em geração. Foi uma escolha mútua, visto que a Bauducco sempre esteve presente na história pessoal da atleta, assim como no cotidiano de tantas famílias. E essa união acontece num momento muito especial, no qual ela se destaca no ranking mundial, em um ano olímpico, assim como a Bauducco vem crescendo e se consolidando como uma lovebrand global”, afirma André Britto, CMO da Bauducco.

Internacionalização da Bauducco

A Bauducco é uma das empresas alimentícias com maior legado no Brasil e exporta para mais de 50 países. A cada ano, a marca alcança cerca de 45 milhões de lares brasileiros, além de ser uma empresa forte nos Estados Unidos, onde inaugurou uma fábrica em Miami (FL) no ano de 2018. Está presente também em diversos países da América Latina.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Bauducco celebra legado familiar em parceria com Bia Haddad appeared first on ADNEWS .