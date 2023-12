Adnews Mene Portella cria campanha pelos 75 anos da Declaração dos Direitos Humanos

O intuito da agência Mene Portella, ao lado de ministérios, é dar visibilidade àqueles que são considerados “invisíveis”.

Em comemoração aos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), comemorados no dia 10 de dezembro, a agência Mene Portella desenvolveu uma campanha publicitária, assinada pelos Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, além do Governo Federal, com o objetivo de dar visibilidade aos considerados “invisíveis”.

Confira a campanha abaixo:

O mote da campanha criada pelos diretores, Bertone Balduíno e Vinicius Miike, foi inspirado no discurso de posse do ministro Silvio Almeida, em janeiro de 2023, onde ele afirmou que “Vocês existem e são valiosos para nós”, quando defendeu grupos minoritários.

“O desafio de comunicação proposto foi deixar claro que as pessoas que estão à margem do sentimento de humanidade são valiosas e que nós precisamos reconhecer seus direitos. Não dá para fingirmos que não os vemos”, afirma Balduíno, diretor de criação executivo.

A linguagem visual utilizada mostra o que acontece quando as pessoas têm seus direitos violados, tornando-se invisíveis aos olhos da sociedade como um todo. No filme, uma pessoa em situação de rua, um trabalhador análogo à escravidão, uma pessoa idosa, um indígena, um casal trans, uma pessoa com deficiência e uma estudante negra se fazem enxergar reivindicando suas existências.

“Este trabalho tão importante, em comemoração aos 75 da Declaração Mundial dos Direitos Humanos, veio para coroar um ano bastante intenso de crescimento da agência Mene Portella. Conquistamos novas contas, tivemos a expansão para novos estados – como os governos de São Paulo, Goiás e Ceará -, e assumimos novos desafios, como esta criação tão impactante e importante para a sociedade”, comenta Túlio Mêne, cofundador do M&P Group.

Veja o vídeo completo aqui.

Ficha Técnica

Agência: Mene Portella

Anunciante: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – Governo Federal

Título: Eu existo

Produto: Declaração Universal dos Direitos Humanos 75 anos

CEOs: Túlio Mêne, Nilio Portella, Anselmo Pinheiro

Diretora Executiva: Renata Sánchez

Diretor de Criação Executivo: Bertone Balduino

Diretor de Criação: Vinicius Miike

Criação: Vinicius Miike, Bertone Balduíno e Bruno Maciel

RTV: Ari Gomes

Planejamento: Tatiana Lobão

Atendimento: Fabiano Costa

Atendimento Digital: Lucas Nicácio e Milena Nunes

Mídia: Gabriella Silva e Alisson Gomes

Produtora de vídeo: Ilha Crossmídia

Diretor Executivo Ilha Crossmídia: Palu Rossi

Diretor de Cena: Bruno Surian

Diretor de Fotografia: Thiago Coghi

Atendimento Ilha Crossmídia: Wilka Nepomuceno

Gestão Ilha Crossmídia: Carol Ravenna

Produtora Executiva: Luciana Calil

Diretor de Operações: Adriano Oliveira

Assistente de Direção: Brendow Camilotti

Diretor de Arte: Titi Oliveira (Kalunvungo)

Coordenadora de produção: Rosangela Lima

Diretor de produção: Alex Vieira

1 AC – Lirton Junior

2 AC – Felipe Ramos

Chefe de Elétrica: Rafael Salles

Figurino: Nicole Nativa

Assistente Figurino: Duda Quartim

Produtora Elenco: Cris Saito

Make/Hair: Fernanda Felice, Rafa Lopes, Izabelle Mamede, Sueli Queirolo e João Marcolino

Coordenadora de pós: Maria Cristina Santos

Edição Finalização e Color : Reizinho Bacelar

Produtora de som: Lógico!

Atendimento Lógico!: Letícia Almeida.

Direção Artística: Milton Miné.

Produção Musical: André Ribeiro.

Sound design: Renan Toledo.

Aprovação: Ruy Conde, Isabel Carvalho, Gardênia Lima, Allisson Bacelar e Simone Holanda

*Foto de capa: Divulgação/M&P Group

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post Mene Portella cria campanha pelos 75 anos da Declaração dos Direitos Humanos appeared first on ADNEWS .