Adnews Bradesco inova em campanha multimídia com single inédito

Novo filme institucional reflete sobre prioridades e laços emocionais, contando com trilha sonora exclusiva.

O Bradesco lançou ontem (18/12) a sua nova campanha de final de ano: “Primeiro Vem Você”. O filme institucional de 60” convida as pessoas a refletirem sobre suas próprias jornadas e a planejarem o próximo ano, sob a ótica do que é realmente importante para elas. A assinatura da campanha é “E para você, o que vem primeiro em 2024?”.

Confira o filme abaixo:

Com uma mensagem inspiradora e otimista, a campanha, assinada pela aldeiah., tem como objetivo reforçar o compromisso do Bradesco de sempre colocar os clientes em primeiro lugar, posicionamento que vem sendo destacado durante todo o ano de 2023, e que é celebrado neste novo filme, que traz uma novidade: um single criado e gravado exclusivamente para o banco, já disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify , Deezer e YouTube Music.

A trilha sonora inédita “Primeiro Vem Você”, foi elaborada por um letrista de samba, especialista em traduzir em palavras o sentimento das pessoas, com o objetivo de criar um vínculo ainda maior da marca com seus clientes. Para a produção da harmonia, o ritmo escolhido foi o pop, com cadência envolvente, que embala as cenas de momentos inesquecíveis da vida, como a descoberta da primeira gravidez, o primeiro beijo e a primeira amizade.

“Esta campanha foi feita com base nas relações humanas. Quando fazemos uma coisa pela primeira vez, criamos uma memória que nos molda para o futuro e nos ajuda a reforçar o que é realmente importante”, explica José Mauricio Lilla, head de comunicação do Bradesco.

Outra novidade é a estratégia de divulgação. A música foi lançada nas principais plataformas de streaming no dia 08/12 como um teaser, nesse momento ainda sem associação à marca, para que o público pudesse conhecer em primeira mão o novo single, antes mesmo da campanha entrar no ar.

“Queríamos que as pessoas se identificassem com a música e que ela ativasse a memória de todos em busca de momentos especiais. Dessa forma, a conexão com o filme seria natural”, comenta Lilla.

Em seguida, a ação contará com a participação de um time de creators de diversos segmentos no Instagram e no TikTok , como universo musical, humor, família, moda e beleza, decoração e lifestyle. Eles irão utilizar a trilha para criarem vídeos com retrospectivas de momentos especiais da vida, direcionando para o que esperam viver no ano de 2024.

No seu lançamento oficial, a campanha ganha uma estratégia de maior impacto: será veiculada em mídias online, rádio, TV aberta, redes sociais e mídia exterior, com destaque para formatos de grande visibilidade presentes nas estações Sé, Paulista e Pinheiros do metrô de São Paulo, impactando as pessoas independentemente de onde estiverem.

Dando continuidade ao conceito, o banco irá disponibilizar, através de suas redes sociais, um template de vídeo, com a música da campanha, para as pessoas incluírem imagens pessoais e criarem suas próprias retrospectivas de fim de ano, podendo também contarem o que elas esperam para 2024. Novamente, creators e influenciadores vão ajudar a divulgar a ativação, criando seus próprios filmes. O movimento será ativado com a hashtag #PRIMEIROVEMVOCE.

Música nas plataformas de streaming:

Spotify

Deezer

YouTube Music

Ficha Técnica

Cliente: Bradesco

Campanha: Fim de Ano

Título: Primeiro vem você

Aprovação do Cliente: Nathália Garcia, José Mauricio Lilla, Ricardo Moreira, Leticia Nascimento Costa, Bruna Agopian e Camila Fachin Ré

Agência: Aldeiah.

Produtora: O2 FILMES

Diretor: Cláudio Borelli

Direção de Fotografia: Gabriel Bianchini

Direção de Prod Executiva: Flavia Zanini

Prod Executiva: Gustavo Nogueira

Assistente Executiva: Raffaela Piantino, João Pedro Kohn

Diretora de Atendimento: Rejane Bicca

Atendimento: Rose Bichara, Maria Alice Bigatello, Ivan Caetano

Direção de Arte: Larissa Cambauva

Diretor de Produção: Paulinha Madureira

1ª Assistente de Direção: Tina Ponte

2ª Assistente de Direção: Rafaella Della Rosa

Produtor de Elenco: Cecilia Homem de Melo

Produtora de Figurino: Kátia Gimenez

Cabelereiro e Maquiador: Fernando Andrade

Pós Produção: O2

Atendimento de Pós: Carolina Moyses

Montador Filme: Marcelo Cavalieri

Montador Monstro: Renato Ruffo

Correção de Cor: O2 Pós

Finalizador: Andreia Figueiredo

Supervisor de VFX: Thiago Corá

Coordenador de Pós: Claudio Tolentino

Supervisor de Pós Produção: Henrique Gomes, Mariana Falcão, Beatriz Mazarak

Assistente de Coordenação: Igor Ferreira, Beatriz Maceió

Prod. Áudio: A9 Aúdio

Direção Musical: Apollo 9

Produção Musical: Nixon Silva

Desenhista de Som: Marcos Moretto (SOM3) e Adailton Matos dos Santos (CLEUSTER)

Atendimento: Nicole Bonani

Produtora Executiva: Karina Amabile

Coordenação: Paloma Sol

Audiodescrição: VER COM PALAVRAS

Roteiro: Livia Motta

Narração: Paulo Henrique Motta

Consultoria: Laercio Santanna

Interpretação em Libras: Carlos di Oliveira

Edição e finalização: PH Soluções Audiovisuais

Fotógrafo Still: Paulo Mancini

*Foto de capa: Divulgação/Bradesco

