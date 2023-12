Adnews Whiskas lança playlist natalina para acalmar os gatos

A marca apresenta 10 músicas em uma frequência que promete tranquilizar os felinos na época de festas.

Whiskas , líder mundial de alimento para gatos, com criação da T&P powered by Mirum, lança uma iniciativa voltada ao bem-estar dos gatos durante as festas natalinas. Trata-se da playlist Ron-Ron-Ron, composta por 10 músicas de dois minutos cada, projetadas especialmente numa frequência para acalmar os gatinhos.

A playlist tem o objetivo de ser a trilha sonora que vai garantir aos felinos um Natal calmo e agradável. A presença de muitas pessoas e o aumento de barulhos típicos dessa época podem deixá-los desconfortáveis. Pensando nisso, as músicas foram cuidadosamente produzidas com sons de ronronados e sucção que imitam os ruídos naturais. Em frequência semelhante às faixas vocais desses bichinhos, visam proporcionar uma experiência relaxante.

Os influenciadores parceiros estarão presentes na ação, como o Chico, do perfil Cansei de Ser Gato (@canseidesergato), e a Isa Gateira (@isagateira), que divulgarão a trilha sonora em conteúdos exclusivos. A iniciativa também terá uma forte presença nas redes sociais de Whiskas (@meugatowhiskas e @WhiskasBR) e uma ativação com a cafeteria Cat Café (@ronron_catcafe), com QR-Codes nas mesas. A playlist está disponível no YouTube .

Ficha Técnica:

Cliente: Whiskas

Produtora: Canja Audio Culture

Agência: T&P powered by Mirum

CEO: Robson Ortiz

Diretor de Criação: Filipe Matiazi

Coordenador de Criação: Victor Keiti

Head of Copy: Thiago Gabardo

Head of Art: Fabrizio Comparin

Redação: Ana Montagnoli

Direção de Arte: Fabrizio Comparin, Myrella Araujo e Valentina Lindstron

Operações: Amanda Oliveira, Fernanda Scheidt e Mariana Apaz

Estratégia: Caio Couto, Heloisa Guernieri e Daniel Kiesel

Conteúdo: Ana João, Camila Schmitz, Daniela Maccio e Vanessa Vieira

Social Intelligence: Amanda Lopes, Larissa Scremin e Jaqueline Lopes

Produtor: Paulo Setti

Diretora de Atendimento: Patrícia Rogoski

Gerente de atendimento: Maryane Colombo

Executiva de contas: Helena Batisteti

Aprovação: Roberto Valdrighi, Tainá Corazza e Bianca Gardini

*Foto de capa: Divulgação/Whiskas

