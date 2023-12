Ana Beatriz Oliveira* Tomorrowland Brasil lança aftermovie e prepara fãs para próxima edição

Em outubro de 2023, o Tomorrowland celebrou seu retorno ao Brasil e reuniu milhares de pessoas no Parque Maeda em Itu, São Paulo. Com o tema ‘O Reflexo do Amor’, o Tomorrowland Brasil 2023 representou um novo capítulo na história do festival que é apresentado agora no Aftermovie Oficial Tomorrowland Brasil 2023. O filme ainda tem como objetivo preparar fãs para se unirem novamente na próxima edição, que acontece de 11 a 13 de outubro de 2024 no Parque Maeda em Itu, São Paulo.

Aftermovie

O filme traz a união entre fãs de música que celebraram o amor, a música, enquanto desfrutavam das performances em seis palcos fascinantes do Tomorrowland Brasil de mais de 100 dos melhores artistas de música eletrônica do planeta, incluindo AFROJACK, Alok, Amber Broos, Andromedik, ANNA, Antdot, Brina Knauss, Cat Dealers, Da Tweekaz, Dimitri Vegas, Fideles, Henri PFR, Ida Engberg, Indira Paganotto, John Newman, Joris Voorn, Kölsch, Lost Frequencies, MANDY, Martin Garrix, MATTN, Maz, Mind Against, Nervo, Netsky, Nina Kraviz, Öwnboss, Paul Kalkbrenner, Steve Angello, Steve Aoki, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, TSHA, Vintage Culture, Yves V e muitos outros.

O vídeo ainda leva as pessoas de volta à linda história escrita em torno do lendário palco ‘The Reflection of Love’, principal palco do festival , com uma retrospectiva da edição brasileira deste ano. Confira o filme completo.

Ficha técnica Aftermovie Oficial Tomorrowland Brasil 2023

• Tamanho total do arquivo do projeto completo do aftermovie, incluindo todas as filmagens, som, etc.: 16,34 TB

• Equipe de 15 pessoas para o aftermovie, incluindo pilotos de drone.

• Um eclipse solar ocorreu durante o festival.

• A lista de faixas apresenta 2 lançamentos do próprio selo musical do Tomorrowland, Tomorrowland Music.

Lista de faixas do Aftermovie Oficial Tomorrowland Brasil 2023

1. Bhaskar & Avi Snow – Saudade (feat. Zeeba) [Tomorrowland Music)

2. Soldera ft. Barbatuques – Baianá [MoBlack Records]3. Kölsch – An Amazing [Kompakt]4. Tal Fussman – Persona [Innervisions]5. Sunnery James & Ryan Marciano ft. MC Lelelto – Vai Sentar [Armada Music]6. AN21 – Liquid Gold [SIZE]7. Matisse & Sadko – Promise You (feat. Justin J. Moore) [Tomorrowland Music]8. Levon Vincent – Waiting [Cocoon Records]

Serviço

Tomorrowland Brasil 2024

11 a 13 de outubro de 2024

Parque Maeda | Rod. Dep. Archimedes Lammoglia, Km 18 – Itu (SP)

Compre seu ingresso no site oficial do evento

