Enzo Souza* É o amor? Netflix e Burger King se casam em estratégia de marketing

Do flerte ao chá de revelação, o casamento fictício entre as marcas surpreende e diverte os internautas.

Você não leu errado, a rede de fast food Burger King e o streaming de filmes e séries Netflix do Brasil estão assumindo um romance com direito a anel na bio das redes sociais e até mesmo chá de revelação. Em uma grande estratégia de marketing, as duas marcas estão se juntando para servir, além de comidas, filmes e séries, muitas risadas para o público. Para entender o que está acontecendo, o Adnews vai destrinchar a história desse novo casal que está recebendo os holofotes no TikTok e no X (antigo Twitter ).

Como todo bom romance, esse casamento começou com alguns flertes despretensiosos, que foram crescendo ao longo do tempo, até os fãs das duas empresas repararem o movimento e apoiarem o novo casal.

Parece que o que era para ser somente uma ficada, se transformou em uma família, pois recentemente a Netflix anunciou a própria “gravidez” em seu perfil oficial no TikTok. A plataforma de streaming também alterou a foto de perfil, adicionando uma barriga à clássica logo, dando luz ao “Burger Flix Júnior”, um novo perfil do suposto filho dessa união.

O próprio administrador das redes sociais do BK compartilhou um pouco da historia desse romance em um vídeo. Confira a seguir:

No entanto, nem tudo são flores, já que o perfil oficial do Duolingo Brasil entrou na brincadeira de maneira bastante inusitada. Disparando indiretas sobre uma possível traição da Netflix com o BK, a coruja verde, mascote do aplicativo de línguas, sugeriu que além de ser a amante, poderia ser pai do filho dela. As suspeitas aumentaram durante o chá de revelação do casal, o qual ao invés de mostrar azul ou rosa, a cor apresentada foi verde, causando “confusão”, em tom de brincadeira, entre os fãs e o próprio Burger King.

Vale destacar que a reação dos internautas sobre essa estratégia de marketing inusitada das empresas envolvidas é variada. Enquanto muitos estão se divertindo e aproveitando a situação, outros expressam descontentamento, indignação e até raiva diante dos acontecimentos.

Segundo alguns usuários das redes sociais, os jovens não deveriam se empolgar com estratégias e campanhas de empresas que têm o intuito de enriquecer às custas de um público mais ingênuo.

Apesar de ser uma crítica passível de discussões profundas, a maioria dos usuários estão mais interessados em um momento de descontração para se divertir um pouco com as variadas e criativas formas as quais as empresas estão encontrando para reinventarem seus conteúdos no meio digital.

*Com supervisão de Jéssica Bitencourt

