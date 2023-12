Ana Beatriz Oliveira* Chevrolet lança campanha de Natal emocionante que incentiva reviver memórias

A Chevrolet lançou uma campanha de Natal que se diferencia bastante das convencionais, e tem emocionado a todos. O comercial foi lançado nos Estados Unidos e abordou uma história baseada em fatos reais, inclusive destacando o Alzheimer, e o impacto que a doença gera nas famílias em todo o mundo.

‘A Holiday to Remember’ (Um feriado para lembrar), foi desenvolvida pela Commonwealth / WMCcann , e mesmo veiculada fora do país, conversa muito com todos os valores globais da agência e da marca.

O filme apresenta um Natal em família, onde uma senhora com Alzheimer em estágio inicial, é levada pela neta para um passeio em um antigo carro da Chevrolet ( Suburban de 1972) e revive suas memórias ao som de John Denver. No ínicio um carro mais recente também aparece. A história traz as boas lembranças da mulher, ao mesmo tempo em que celebra a tradição dos carros da marca, mostrando o presente e o passado. A campanha pode ser facilmente confundida com o trecho de uma série.

A ideia era de fato um cartão de Natal para o público, mas que pertencesse a algum tipo de conversa e que provocasse sentimento na audiência. E não somente um vídeo institucional desejando boas festas. Produzir este tipo de campanha, é um movimento global em tentar aproximar a marca do consumidor, sem o famoso discurso de marca.

A campanha chega para trazer a reflexão de como pertencer às conversas. Neste caso, localizaram uma história baseada em fatos reais, com o objetivo de emocionar as pessoas, para que elas se conectem com o sentimento e não com a razão. A ideia é que os conteúdos sejam menos publicitários e que toquem mais as pessoas, que sejam mais nativos e genuínos, disse Eduardo Cabral, Eduardo Cabral, diretor geral para General Motors na WMcCann, em entrevista para o Adnews.

Apesar do conteúdo ser produzido fora do país, em outra língua e formatado para determinada região, ele atravessou barreiras e está viralizando no Brasil. O sucesso é notório, pois até se tornou a campanha de Natal da Chevrolet na região da América do Sul. Está sendo muito comentado e compartilhado nas redes sociais, como TikTok , mesmo que legendado.

Trazer esse tipo de campanha, é uma questão de valor e construção de marca. A percepção que o consumidor vai construir. Nestes casos, falamos de marcas mais humanas e valores muito bem estabelecidos”, ressaltou Cabral.

Confira o filme da campanha:

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post Chevrolet lança campanha de Natal emocionante que incentiva reviver memórias appeared first on ADNEWS .