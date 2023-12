Enzo Souza* Xepa “menos gourmetizada” e novo “Jogo da Discórdia” são destaques do BBB 24

Líderes com mais responsabilidades e videocasts diários prometem envolver os espectadores no reality.

Às vésperas da virada do ano, a divulgação para o BBB24 está a todo vapor. Junto da empolgação da produção do programa e do público, as novidades envolvendo chamadas, marcas, comentaristas e desafios da nova edição chegam a todo instante. Para manter você atualizado sobre tudo o que está por vir na casa mais vigiada do Brasil, o Adnews trouxe as principais informações divulgadas até o momento. Vamos nessa!



Grandes poderes e grandes responsabilidades

Nesta última segunda-feira (18) o apresentador mais querido pelo público e pelos brothers, Tadeu Schmidt, apareceu na primeira chamada oficial do BBB 24 conversando com os telespectadores sobre as expectativas para a próxima temporada e prometendo mais provas intelectuais e mais responsabilidade aos líderes, dizendo que “a coroa vai pesar” (pelo visto, “com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades”).

As ideias para os novos desafios vieram dos próprios espectadores, que pediram ao Tadeu que a nova temporada traga uma Xepa “menos gourmetizada” e privilégios para “quem estuda a mente e não quem malha o corpo”.

Cobertura do programa

Além das responsabilidades da coroa, os líderes terão uma câmera exclusiva, com inteligência artificial, que os seguirá o tempo todo na casa. A câmera poderá ser acessada por meio de um canal no Globoplay, da mesma forma que existem com as câmeras regulares pelos cômodos.

O Boninho, diretor do BBB, comentou sobre o novo formato de cobertura do programa, que será feito em videocast.

“A gente vai ter um videocast todo dia, se segunda a domingo, de 19h a 21h da noite, com a galera assistindo ao que tá acontecendo e repercutindo”, disse Boninho.

Além do videocast, formato de conteúdo popular atualmente, o BBB 24 também trará Luis Miranda e Marcos veras para comentar o reality show. Enquanto Miranda comandará o quadro “Big Babado”, que trará os acontecimentos mais quentes e recentes da casa, Veras será responsável pelo “Vamo invadir sua casa”.

O programa também trará o quadro “Fanfic Brasil”, com histórias do confinamento criadas pelos amantes do Big Brother Brasil.

Big Day

Com estreia marcada para o dia 8 de janeiro, os espectadores (e nós do Adnews também) estão animados para descobrir quais serão os participantes da próxima temporada. Segundo fontes do Notícias da TV, o Big Day, data conhecida por revelar o nome de quem estará na edição do programa, acontecerá no dia 5 de janeiro.

A intenção é deixar a lacuna entre o Big Day e a estreia do programa ainda menor, evitando o risco de vazamentos.

O jogo

O BBB 24 também está trazendo mudanças nas dinâmicas do jogo. Entre as novidades, o (in)fame gerado e polêmico “Jogo da Discórdia” será reformulado e haverá um terceiro grupo, além dos já existentes “Pipoca” (anônimos) e “Camarote” (famosos), chamado “Puxadinho”.

Apesar das dúvidas acerca da novo “Jogo da Discórdia”, o mistério que pairava sobre o “Puxadinho” parece ter chegado ao fim. A influenciadora e comentarista de programas como BBB e A Fazenda Ju Nogueira comentou que o novo grupo será composto por microinfluenciadores.

A comentarista revelou que a emissora está procurando perfis de casal para que, no dia da estreia, duas duplas entrem no programa e fiquem no “Puxadinho”, dando ao público a chance de votar para que uma pessoa de cada dupla entre na casa mais vigiada do Brasil.

As pessoas salvas da votação formarão uma nova dupla que atuará em conjunto ao longo do programa, entrando na casa no dia 11 de janeiro, durante a primeira Prova do Líder.

Ju Nogueira revelou que a Globo já está em contato com as possíveis duplas, mas não divulgou nenhum nome até o momento.

Marcas

A próxima edição do reality show contará com a participação de 20 marcas. Entre elas estão a Ademicon, Amstel, Chevrolet, CIF, Delícia, Downy, Electrolux , Esportes da Sorte, Hypera Pharma, iFood , Kwai, Latam, McDonald’s , Mercado Livre , Nestlé, Oi, Pantene, Rexona , Seara e Stone.

Para repartir as cotas de patrocínio de maneira justa, a Globo partiu elas em diferentes categorias, como a Big, com valor de R$ 114,4 milhões cada; Camarote, de R$ 87,4 milhões; e Brother, com R$ 20,6 milhões.

As marcas serão responsáveis pelas ativações dentro da casa e pelos comerciais ao longo da transmissão.

