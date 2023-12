Ana Beatriz Oliveira* New Balance oficializa parceria com Endrick

Agora é oficial! A New Balance anuncia Endrick , a maior revelação do futebol brasileiro nos últimos tempos, como o mais recente jogador a se juntar ao crescente elenco de atletas da marca. Amplamente considerado um dos jogadores mais cativantes do mundo, o jovem de 17 anos junta-se à New Balance como parte do compromisso da marca em defender a próxima geração de talentos, combinando perfeitamente a excelência atlética com a influência cultural.

Atacante, canhoto, audacioso e dinâmico, Endrick entrou em cena com apenas 15 anos, ganhando notoriedade global por suas atuações nas categorias de base do Palmeiras e da Seleção Brasileira . Em outubro de 2022, aos 16 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a representar o clube paulista. Apenas algumas semanas depois, ele marcou um gol e se tornou o segundo atleta mais jovem da história da Série A do Brasil a atingir este feito.

“É incrivelmente raro testemunhar um jogador tão contagiante e determinado a trilhar seu próprio caminho tão jovem como o Endrick. Estamos honrados em fazer parte do que acreditamos que será uma jornada histórica juntos. Endrick representa nosso espírito ‘Fearlessly Independent’ e tudo o que defendemos como marca. Juntamente com Endrick e sua família, esperamos retribuir à comunidade no Brasil, refletindo seus valores e os nossos como marca. Ele tem o mundo a seus pés e estamos entusiasticamente orgulhosos em recebê-lo na família New Balance”, contou Andrew McGarty, diretor global de Marketing Esportivo para futebol na New Balance.

Antes de oficializar sua parceria com a New Balance, Endrick estava alternando três marcas de chuteiras nos jogos do Palmeiras, como Nike e adidas . Anteriormente, o aleta era patrocinado pelo swoosh , e até esteve no comercial da marca para a Copa do Mundo do Catar.

Endrick, que é representado pela Roc Nation Sports International, terminou a temporada atual como o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro com 11 gols, ao mesmo tempo em que conquistou seu segundo troféu consecutivo na competição.

Sua habilidade especial em campo não passou despercebida, valendo-lhe a convocação para a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, tornando-se o jogador mais jovem a ser convocado em quase 30 anos. Ele fez sua estreia pelo Brasil contra a Colômbia, tornando-se o quarto jogador mais novo a representar o país, e o mais jovem a vestir a camisa amarela em quase 60 anos.

Em 2024, ele liderará a próxima geração de estrelas brasileiras e ingressará no Real Madrid quando completar 18 anos, em julho, como a transferência mais lucrativa de todos os tempos de um jogador do mercado brasileiro. O talento é tanto que o acordo com o time espanhol foi consolidado e garantido em 2022.

Enquanto estava atuando em território nacional, o cuidado com a construção da sua imagem tem sido um ponto de atenção. Além disso, houve uma preocupação e preparação muita grande com o atleta, em relação a aprender novas línguas, como inglês e espanhol, para que no momento da chegada no novo clube, estivesse preparado.

“É uma grande honra juntar-me à família New Balance e fazer parceria com uma marca que está alinhada com os mesmos valores fundamentais que incorporo dentro e fora do campo. À medida que continuo a lutar pela excelência na minha carreira profissional, sei que a New Balance apoiará a minha jornada em cada passo do meu caminho”, disse Endrick.

Como parte do anúncio, a New Balance também revela o lançamento de uma chuteira dourada em edição limitada. O modelo ‘Accolade’ Tekela v4+ Low foi criado sob medida para Endrick como um presente para comemorar sua convocação para a Seleção Brasileira e seu incrível papel na conquista do título do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras.

“É incrível que a parceria que anunciamos para Endrick desde que ingressou na Roc Nation Sports International seja com a melhor marca familiar da categoria, que defende que seus atletas sejam os melhores que podem ser. New Balance e Endrick ficarão marcados na história à medida que Endrick continua a conquistar sua ascensão meteórica no esporte”, afirma Frederico Pena, presidente da Roc Nation Sports International Brasil.

