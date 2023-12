Adnews SOS Mata Atlântica e Heineken promovem edital para despoluição do Rio Pinheiros

A Fundação SOS Mata Atlântica e Heineken abriram um edital para a seleção de projetos demonstrativos que colaborem com a melhoria da bacia hidrográfica do Rio Pinheiros e seu entorno, na cidade de São Paulo.

Um comitê composto por representantes da Heineken, da SOS Mata Atlântica, da SABESP e do Pacto Global selecionará entre cinco e dez iniciativas conectadas com o rio e alinhadas a uma das duas modalidades: soluções baseadas na natureza, contemplando intervenções locais que contribuam para a melhoria da qualidade da água e ações de mobilização, engajamento, educação ambiental, artes e conhecimentos, que ampliem a rede de cidadãos conscientes e engajados com a recuperação dos rios. Os selecionados serão apoiados com valores entre 50 mil e 100 mil reais.

Serão priorizados projetos que impactem em dois dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS 06: Água Potável e Saneamento e ODS 14: Vida na Água. As propostas podem ter como proponentes Organizações da Sociedade Civil com atuação nas áreas ambiental, educativa ou social e micro e pequenas empresas sem vínculos governamentais.

O Rio Pinheiros, que faz parte da bacia do Alto Tietê, vem passando nos últimos anos por um significativo processo de despoluição. O sucesso do Heineken Floating Bar, iniciativa temporária também realizada em parceria com a SOS Mata Atlântica, é um exemplo do potencial da área e do interesse do público na revitalização do rio. Localizado na região do Parque Bruno Covas, faz parte da plataforma ‘ Green Your City ‘ da Heineken, lançada em 2021 e que inclui uma série de iniciativas com o viés de cultura e sustentabilidade. O objetivo do bar foi convidar o público a repensar as formas de ocupação dos espaços urbanos que podem transformar a relação da sociedade com a cidade. Infelizmente o bar chegou ao fim.

As inscrições poderão ser realizadas até 31 de janeiro de 2024. O edital com todas as informações está disponível no site oficial da SOS Mata Atlântica.

*Foto de capa: Alê Virgilio

