NFL confirma jogo de temporada regular no Brasil em 2024

Foi confirmado nesta quarta-feira (13) que a NFL jogará uma partida de temporada regular no Brasil em 2024. Para receber o duelo, o país venceu a concorrência de Madrid, na Espanha, que vai receber em 2025 o próximo jogo da liga.

A partida será realizada na Neo Química Arena , casa do Corinthians e único estádio a aparecer no vídeo divulgado pela liga. Espera-se que o Miami Dolphins seja uma das equipes envolvidas, afinal, foi a escolhida para trabalhar em conjunto com a liga no mercado brasileiro. Na última segunda-feira (11), inclusive, o goleiro Cássio acompanhou, direto do Hard Rock Stadium, o duelo Miami Dolphins e Tennessee Titans.

“Levar a NFL para novos continentes, países e cidades ao redor do mundo é um elemento importante do nosso plano para seguir crescendo o esporte globalmente. O Brasil se estabeleceu como um mercado-chave para a NFL, e estamos animados para jogar no país pela primeira vez”, disse Roger Goodell, comissário da NFL.

De acordo com o comunicado do Corinthians em conjunto com a NFL, as equipes e datas serão definidas num futuro próximo, já que levarão em consideração o calendário FIFA, quando o Timão não joga em casa.

Segundo estimativas da NFL, o Brasil é a segunda maior base internacional da competição, atrás apenas do México. O país conta com 38 milhões de fãs de futebol americano, sendo que 8,3 milhões declaram ser consumidores ávidos da liga.

“A decisão da NFL de trazer um jogo da temporada regular para São Paulo é significativa e emocionante para a cidade, consolidando São Paulo e o Brasil no centro do cenário esportivo global. É uma alegria poder receber a liga em nossa cidade, sediando este jogo histórico que terá um impacto positivo no turismo, no emprego e na economia da cidade”, acrescentou Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo.

Jogos internacionais da NFL em 2024

A partida na casa do Corinthians será uma das cinco da temporada regular a serem realizadas fora dos domínios americanos no ano que vem. Três serão disputados em Londres, sendo dois no Tottenham Hotspur Stadium, e o terceiro com o Jacksonville Jaguars como mandante, no Estádio de Wembley. Vale lembrar que o Reino Unido virou um destino tradicional da organização.

Completa a lista a volta da NFL à Alemanha pelo terceiro ano consecutivo, com partida na Allianz Arena, em Munique.

Por que deve ser o Miami Dolphins a jogar no Brasil?

Segundo informações do portal MKT Esportivo, quando a NFL distribuiu os direitos de marketing internacional aos times em dezembro de 2021, ela colocou o Miami Dolphins para o Brasil. O objetivo é fazer com que cada uma das equipes da NFL atue fora do território americano ao menos uma vez a cada oito anos. Desde então, os times podem fechar patrocínios regionais, vender os direitos de TV da pré-temporada e de rádio da temporada regular, eventos com fãs (como já fez os Dolphins no Brasil recentemente) e vendas de produtos licenciados.

“É um marco significativo em nossos esforços para ampliar o alcance global da NFL, construindo relacionamentos de longo prazo com esses mercados internacionais que vão desempenhar um grande papel no crescimento e expansão de nosso esporte nos próximos anos. Muito do sucesso da nossa liga está enraizado na forte conexão que nossos times construíram com seus fãs. Essa iniciativa cria muitos outros caminhos para envolver e energizar nossa base internacional de fãs”, afirmou Joel Glazer, proprietário do Tampa Bay Buccaneers e copresidente do comitê internacional da NFL, em entrevista ao Sport Business, na época do lançamento do projeto.

Interesse declarado

Ao participar de um podcast, Peter O’Reilly, vice-presidente executivo da NFL, confirmou que a organização esteve no Brasil e Espanha monitorando possíveis locais a serem casas de jogos de futebol americano. Em território espanhol, o foco estava em Madrid, com Santiago Bernabéu, do Real Madrid, e Cívitas Metropolitano, do Atlético de Madrid, enquanto no mercado brasileiro, as opções eram Rio de Janeiro e São Paulo.

“Brasil e Espanha são dois mercados fortes e importantes. E o mais importante é que também existem mercados nos quais as equipes estão interessadas. Casar onde elas estão agora e construir a sua base de torcedores é importante. Também precisa funcionar para os times”, disse O’Reilly.

Parceria de conteúdo com o ge

A NFL fechou uma parceria com o portal ge para a distribuição de conteúdos da liga aos fãs de futebol americano no país. Este foi mais um indício de que a organização desembarcaria no Brasil, o que de fato, acontecerá.

* Com informações de MKT Esportivo

