Adnews FAMA com BBB? Globo anuncia novo reality musical para substituir The Voice Brasil

Tudo indica que haverá mais um “ BBB ” no cardápio da Globo em 2024. Com o cancelamento do The Voice Brasil após a 12ª temporada, a emissora está programando estrear um reality show chamado ‘ Estrela da Casa ’ . Registrado como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde novembro deste ano, o programa será uma mistura de competição musical com convivência 24 horas, no estilo do já consagrado (e queridinho pelos brasileiros) Big Brother Brasil.

O projeto foi estrategicamente criado para preencher a lacuna musical no segundo semestre, uma vez que o The Masked Singer Brasil é transmitido no início do ano. Com o sucesso do BBB, patrocinadores empolgados expressaram interesse em um novo programa com características semelhantes.

O reality ‘ Estrela da Casa ’ foi idealizado por J.B. de Oliveira, o Boninho , também diretor do BBB, e terá participantes anônimos competindo por um prêmio em dinheiro de R$ 1 milhão, um contrato com a Universal Music Brasil e outro contrato como influenciador da Globo, que vai gerenciar a carreira do vencedor, investindo em marketing para impulsionar o sucesso do artista. Os competidores, todos cantores em início de carreira, passarão por um processo seletivo convencional e ficarão confinados em uma casa.

Ao contrário do extinto Fama, que focava na preparação dos concorrentes, o ‘ Estrela da Casa ’ vai incorporar elementos técnicos de colaboração com os artistas enquanto participam do reality , combinados com provas que exigem habilidade e sorte. O programa terá transmissão 24 horas no Globoplay e quadros no Multishow .

As inscrições para o novo reality show foram abertas no dia 27 de outubro, mas os interessados ainda podem tentar uma vaga pelo site GShow . A emissora afirma já ter recebido inscrições de pessoas de países como Estados Unidos, México, Colômbia, Venezuela, Chile, França, Espanha, Angola, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e Iraque.

* Com informações de Notícias da TV | Foto de capa: Divulgação/Globo

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post FAMA com BBB? Globo anuncia novo reality musical para substituir The Voice Brasil appeared first on ADNEWS .