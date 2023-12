Adnews Elas são as campeãs! Confira as empresas vencedoras do Prêmio Reclame Aqui 2023

Em uma celebração cheia de expectativas, novidades e muita emoção, o Reclame AQUI anunciou as campeãs do Prêmio Reclame AQUI 2023. Neste ano, foram mais de 1,7 mil empresas inscritas na maior e mais importante premiação de atendimento, experiência do cliente e reputação do Brasil. Entre estas, pelo menos mil marcas foram indicadas na premiação, que consagrou na noite de ontem 196 empresas vencedoras em categorias especiais e gerais.

Entre colaboradores do Reclame AQUI e representantes das empresas indicadas, mais de 2 mil pessoas estiveram presentes na grande noite de premiação.

O disputado prêmio apresentou na noite da última terça-feira (12), em evento extremamente concorrido no Espaço Unimed, em São Paulo (SP), as empresas que os consumidores brasileiros mais confiam. O CMO e cofundador do Reclame AQUI, Felipe Paniago, lembrou da realização da primeira edição do prêmio, há 14 anos.

“Muita gente achava impossível esta premiação crescer, despertar o interesse das maiores empresas do país. E, com muito trabalho e envolvimento, conseguimos chegar nesta edição com mais de 1,7 mil empresas inscritas e mais de 17 milhões de votos registrados”, ressaltou Paniago.

O Prêmio Reclame AQUI é a maior, melhor e mais importante premiação de atendimento e reputação do Brasil e até hoje, já indicou mais de 6,4 mil empresas e entre essas, mais de 1,3 mil empresas se consagraram vencedoras em 13 edições.

E para o próximo ano, o Prêmio Reclame AQUI promete ainda mais! Além de trazer o reconhecimento e visibilidade para as empresas indicadas, a 14ª edição traz uma super novidade: o Prêmio Estrela do Marketing Centrada no Cliente.

“A gente não faz nada sozinho, nem realiza nada sozinho. Esta premiação é, mais uma vez, a construção realizada por uma equipe engajada, que sonha em construir um mundo melhor”, afirmou Edu Neves, cofundador e CEO do Reclame AQUI na noite de premiação.

Prêmio Estrela do Marketing Centrada no Cliente

Um reconhecimento do Prêmio Reclame AQUI, Mestre GP e Adnews

Em uma parceria inédita do Reclame AQUI com duas das mais importantes entidades do mercado de marketing e publicidade, Adnews e Mestre GP , agora, a partir de 2024, destacará também, os profissionais de marketing que criarem as melhores campanhas focadas em solucionar os problemas do consumidor, bem como as agências de publicidade que porventura estiverem por trás dessas campanhas.

Catharina Birle, head de Conteúdo e sócia do Adnews que esteve no evento representando o veículo, marcou presença ao lado de Ramon Oliveira, fundador do Mestre GP, e de Felipe Paniago, Co-Founder e CMO do Reclame AQUI. Paniago revelou a surpresa e explicou como será feita a escolha dos indicados ao novo Prêmio, e apresentou os parceiros que selecionarão os melhores da categoria.

“É uma honra estar aqui representando o Adnews, meu sócio Daniel Rosa e o nosso fundador, pai do Daniel, Toninho Rosa. Hoje somos um dos veículos mais influentes e relevantes do trade de publicidade, com quase 25 anos de história. O convite do Reclame AQUI junto ao nosso parceiro Mestre GP para ajudar na curadoria da nova categoria e escolher os melhores diretores de marketing em 2024, faz parte da nossa trajetória de transformação. Nós damos voz às marcas que transformam pessoas e damos voz às pessoas que transformam as marcas”, destacou Cathy Birle, como é conhecida no segmento de publicidade.

Nesta categoria especial, o profissional de marketing poderá ser inscrito e concorrer a premiação que destaca o seu trabalho em conjunto com o atendimento, oferecendo um serviço de qualidade e excelência aos clientes da marca.

“O IMGP é a principal rede de conhecimento sobre gestão e liderança para os mercados de comunicação e marketing. Existimos a 10 anos e atuamos em quatro pilares que são educação, eventos, conteúdos e pesquisas de mercado. Nosso papel aqui nesta nova categoria da premiação será na curadoria das campanhas, apoiando nessa escolha dos profissionais de marketing envolvidos e também quem colaborou para essa construção, quais agências de publicidade estiveram envolvidas nestes projetos”, acrescenta Ramon Oliveira.

Agora, é hora de saber quais empresas levaram o troféu mais esperado do ano. Confira a lista das campeãs aqui !

Inscrições para a 14ª edição do Prêmio RA já estão abertas

E as inscrições para o Prêmio Reclame AQUI 2024 começaram mais cedo esse ano! A partir desta quarta-feira (14), as empresas que possuem uma boa reputação no Reclame AQUI e se esforçam para atender aos seus clientes de forma cuidadosa e eficiente, poderão se inscrever para concorrer ao prestigiado prêmio em 2024.

E aí, que tal mostrar pro Brasil inteiro como a sua marca é comprometida com o consumidor? Inscreva-se para o Prêmio Reclame AQUI 2024 através deste link .

