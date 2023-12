Adnews Veja quais foram as campanhas vencedoras do TikTok Ad Awards 2023

A espera acabou. Nesta terça-feira (12) foram revelados os grandes vencedores do TikTok Ad Awards . Em sua segunda edição, o evento coroou as marcas que melhor souberam aproveitar o potencial de vendas da plataforma. A cerimônia aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), e reuniu empresas, influencers e players do mercado publicitário nacional.

Com mais de 70 milhões de usuários no Brasil, o TikTok é uma das redes que mais cresce no país, o que tem estimulado e ampliado a participação de empresas na rede. Neste ano, foram mais de 260 cases inscritos de 160 anunciantes de diferentes segmentos, como varejo, beleza, moda, finanças, automotivo, seguros, alimentos, educação, pequenas empresas, mídia, entretenimento, entre outras.

Ao todo, 24 campanhas finalistas disputaram oito categorias na premiação, que avaliou ações divulgadas na plataforma no período de 25 de outubro de 2022 a 27 de setembro de 2023.

A cerimônia foi comandada pelo influencer Lucas Rangel e pela atriz Giovanna Antonelli. Gabriela Comazzetto, diretora geral de Negócios do TikTok na América Latina, e Daniela Okuma, diretora geral de Negócios do TikTok no Brasil, reforçaram a força da publicidade no formato Native Ads da plataforma.

“As marcas reconheceram o potencial dessa rede e os resultados que ela traz, tanto é que estamos na segunda edição desse evento, que tende a se tornar cada vez maior”, destacou Gabriela.

Veja os vencedores de cada categoria:

“Vai pra For You caramba” – Melhor uso de formato

A categoria reconhece os cases em que um formato do TikTok foi essencial para alcançar o resultado desejado.

O Boticário (SoWhat)

“O som tá on” – Melhor uso de som

Aqui estão as marcas que fizeram melhor uso do áudio para se conectar com a comunidade, passar sua mensagem e alcançar resultados de negócios, seja por meio de narração, áudio viral, músicas feitas para a campanha ou até canções famosas licenciadas.

Prime Video Sport (VOA) | sirigaita do amor

“Só vi que era ad no final” – Melhor trabalho com creator

A categoria reconhece as melhores parcerias entre marcas e criadores de conteúdo.

Bubbaloo (David Brasil) | BubbaLab

“POV: hitei no TikTok” – Melhor uso de trends

A categoria celebra as marcas que souberam aproveitar as tendências da plataforma para impulsionar seus resultados.

Burger King (David Brasil) | True Natty

“Parceria de milhões” – Melhor cocriação com a comunidade

Prêmio para a marca que melhor envolveu a comunidade do TikTok, em termos de visualizações, engajamento e resultados de marca em uma iniciativa na plataforma, seja com um Hashtag Challenge ou com uma trend lançada organicamente.

Duolingo (Jotacom) | HablanDuo

“TikTok para todes” – Melhor campanha com foco em DE&I

A categoria celebra as marcas que mais levaram em conta a Diversidade, Equidade e Inclusão em suas iniciativas no TikTok: não só no casting de seus vídeos, mas também engajando e promovendo causas.

Dove Brasil (Soko) | Um lugar ao sol

“TikTok funciona” – Criatividade que converte

Criatividade é o ponto central desta categoria, reconhecendo conteúdos orgânicos ou pagos que utilizaram estratégias inovadoras para alcançar os resultados desejados, como aumento de conversões, vendas, downloads de app , cadastros, matrículas, etc.

Tinder Brasil (Jones) | Match o papo

“Entregou tudo” – Melhor @

Categoria para premiar a marca que fez o melhor trabalho no geral no TikTok, combinando conteúdo orgânico, anúncios e cocriação com criadores de conteúdo e a comunidade de forma consistente ao longo do ano.

Duolingo (Jotacom) | Always on Duolingo

* Com informações de Aline Porfírio | Foto de capa: Aline Porfírio

