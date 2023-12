Adnews Unilever e Accenture impulsionam inovação em inteligência artificial

A Accenture une forças com a Unilever , multinacional de bens de consumo com mais de 400 marcas que são usadas por 3,4 bilhões de pessoas todos os dias, como parte de uma iniciativa estratégica para alavancar a pesquisa de inteligência artificial da Unilever e a implementação de tecnologias que melhoram a produtividade, impulsionam a eficiência e aceleram inovações disruptivas e baseadas em IA em escala.

O trabalho terá início no laboratório global de IA da Unilever, Horizon3 Labs, inaugurado recentemente em Toronto, uma cidade reconhecida por sua concentração de experiência em IA e sede de um dos seis estúdios de Gen AI da Accenture na América do Norte.

As duas empresas vão explorar novas aplicações para dimensionar a IA generativa, como por exemplo, ativos do AI Navigator da Accenture ou de sua “central telefônica” proprietária, que permite ao usuário selecionar uma combinação de modelos para atender ao contexto de negócios único.

“Esta colaboração baseia-se no nosso relacionamento de mais de três décadas com a Unilever, que continua a elevar a empresa como uma potência digital e líder da indústria. A combinação da inovação disruptiva do ‘Horizon3 Labs’ com a profunda experiência da Accenture e fortes parcerias de ecossistemas ajudará a Unilever a dimensionar a IA e a IA generativa de forma mais rápida e responsável em todos os seus negócios e a descobrir novos caminhos para o valor”, disse Julie Sweet, presidente e CEO da Accenture.

Esta iniciativa impulsionará as soluções e aceleradores da indústria dentro do investimento de US$ 3 bilhões, anunciado anteriormente pela Accenture, em dados e IA. Como parte desses esforços, a Accenture vai conectar a Unilever com seus principais especialistas em dados e IA e ajudará a capitalizar as parcerias, empreendimentos e investimentos estratégicos do ecossistema da Accenture em seu Centro de IA Avançada, que inclui mais de 1,4 mil patentes pendentes e emitidas em IA da Accenture, soluções e aprendizados de mais de 300 projetos generativos de IA.

“ Estamos entusiasmados com a construção da nossa parceria de longa data com a Accenture para intensificar a nossa agenda de inovação e gerar valor para os nossos consumidores, revendedores e distribuidores. O ‘Horizon3 Labs’ é uma plataforma única para colaboração e cocriação, e estamos ansiosos para trabalhar com a Accenture e outros parceiros para levar nosso investimento em IA a um novo nível ” , disse Steve McCrystal, diretor empresarial e de tecnologia da Unilever.

