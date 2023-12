Adnews Magalu lança serviço de nuvem para democratizar tecnologia

O Magazine Luiza anunciou durante um evento realizado em São Paulo nesta terça-feira (12) o lançamento de sua nova iniciativa, a Magalu Cloud, um serviço de nuvem pública para impulsionar a digitalização das empresas brasileiras. Em desenvolvimento desde 2020, essa nova plataforma de infraestrutura e serviços digitais busca atender às demandas das empresas do país em seu processo de transformação digital.

Uma das maiores singularidades da Magalu Cloud está na proposta de oferecer produtos a preços mais acessíveis em real, um aspecto que a diferencia das outras plataformas que têm seus valores em dólar. Esse serviço foi concebido com o intuito de suprir as necessidades das empresas brasileiras, frequentemente limitadas por questões de custo ao tentar se adaptar à era digital.

“A Magalu Cloud chega para complementar a oferta de serviços de nuvem que vemos no mercado. Ela será a opção mais acessível, confiável e que melhor vai atender especialmente o pequeno e médio. Sem a volatilidade de um preço dolarizado, negócios de todos os portes podem aproveitar as vantagens da computação em nuvem para melhorar processos, aumentar produtividade e se tornarem mais competitivos”, comenta Christian “Kiko” Reis, head da Magalu Cloud.

Com cerca de 30% das operações digitais do Magazine Luiza operando na nuvem própria, esse serviço desempenha um papel fundamental na infraestrutura de sistemas essenciais para o negócio, como a funcionalidade de busca no comércio eletrônico e o sistema de ponto de venda das lojas físicas. Além disso, a Magalu Cloud já está sendo utilizada por alguns parceiros da empresa, oferecendo uma variedade de serviços em nuvem, que vão desde computação e armazenamento até banco de dados e inteligência artificial.

“Nosso propósito é impulsionar a competitividade do Brasil por meio da tecnologia. Estamos entusiasmados em democratizar o acesso à nuvem, explorar as inovações que ela oferece e colaborar para construir o futuro não apenas do varejo, mas de todos os setores do país”, destaca André Fatala, vice-presidente de tecnologia do Magazine Luiza.

* Com informações de NerdBunker

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post Magalu lança serviço de nuvem para democratizar tecnologia appeared first on ADNEWS .