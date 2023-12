Adnews iFood revela a retrospectiva do ano com hambúrgueres no topo

Chegou o momento de descobrir qual foi o seu pedido memorável de 2023, e para dar uma mãozinha, o delivery queridinho da galera disponibiliza o Meus Foods 2023, uma deliciosa retrospectiva do iFood com dados e informações sobre economia no app , pedidos, estabelecimentos e muito mais, tudo dentro do aplicativo, com opção de compartilhar com toda sua rede de amigos.

Em formato de story , o Meus Foods estará disponível aos mais de 43 milhões de consumidores da plataforma até o dia 8 de janeiro de 2024. Uma retrospectiva de respeito não te faz relembrar somente os itens mais pedidos e sim toda sua jornada no aplicativo, são curiosidades divertidas e úteis que te fazem entrar no clima de fim de ano como dados da categoria e itens mais pedidos, horários preferidos e TOP 5 estabelecimentos.

E não só isso, memórias boas são feitas para serem compartilhadas e celebradas, principalmente quando a retrospectiva nos faz lembrar de economia e impacto no meio ambiente. Para aqueles que fazem parte do Clube iFood, programa de fidelidade da empresa, é possível ver o quanto economizaram com os cupons de descontos do programa. Além disso, os consumidores terão acesso aos dados que demonstram o impacto do iFood no meio ambiente, como informações sobre redução de carbono, doações e quantidade de plásticos reduzido nas embalagens do delivery no ano.

“O Meus Foods de 2023 é uma celebração dos momentos vividos pelos nossos clientes ao longo do ano com a nossa marca. Estamos na vida de milhões de brasileiros todos os dias e sabemos que o fim de ano é um momento de relembrar e celebrar os momentos que vivemos e essa foi a maneira que encontramos de homenagear os nossos clientes. Entender seu próprio perfil e gostos, que acabam passando despercebido na correria do dia a dia”, afirma Ana Gabriela Lopes, diretora de marketing do iFood.

O Meus Foods foi criado em 2019 e, desde então, vem encantando o público com informações únicas e personalizadas para cada cliente do app. O nosso objetivo é trazer boas sensações e memórias afetivas que valem a pena para todos aqueles que estão junto com o iFood durante 2023 inteiro, um pedido vem sempre acompanhado de um momento único.

Como acessar

Para ver os Meus Foods de 2023, o cliente deve ter o aplicativo do iFood (disponível nas versões iOS e Android ) instalado em seu aparelho. Ao abrir a plataforma, na tela inicial, o cliente deve clicar na opção ‘ Meus Foods 2023 ’ para iniciar a transmissão da sua retrospectiva. Entre as informações disponíveis, os clientes encontram frases divertidas preparadas pelo iFood e informações como, tempo economizado na cozinha, número de pedidos, itens, quantidade de cupons utilizados, quanto economizou usando os descontos, estabelecimentos preferidos, entre outros.

Retrospectiva do iFood

Se os nossos 43 milhões de clientes podem ter um gostinho do seu ano no app , por que não um Meus Foods do próprio iFood? Isso mesmo, o delivery queridinho da galera entrou na brincadeira e criou a sua própria retrospectiva, o ‘ Meus Foods ’ , entre os mais de 70 milhões de pedidos por mês, descobrimos o que os brasileiros mais pediram neste ano de 2023.

A primeira revelação é que o hambúrguer continua sendo o item queridinho dos brasileiros, são mais de 74 milhões de pedidos pelo país, o que dá cerca de 8,5 mil pedidos por hora. Confira, a seguir, o ranking completo das comidas mais pedidas no iFood:

Hambúrguer (+74 milhões)

Sanduíche Wrap (+33 milhões)

Açaí (+30 milhões)

Pratos com frango (+29 milhões)

Marmita (+27 milhões)

Pratos com carne (+25 milhões)

Pizza (+24 milhões)

Massas (+17 milhões)

Sushi/sashimi (+13 milhões)

Parmegiana (+7 milhões)

