Fim de uma era: pandemia e indústria dos games selam o fim da E3

A E3 , anteriormente considerada a principal feira de negócios do universo dos jogos e também conhecida como o “ Natal dos videogames ” , teve seu destino selado pela pandemia de Covid-19, resultando no encerramento definitivo do evento.

Nesta terça-feira (12), o site da convenção praticamente desapareceu, exibindo apenas uma declaração em tom de despedida.

“ Após mais de duas décadas de E3, cada edição superando a anterior, chegou a hora de dizer adeus. Agradecemos por todas as memórias ”, e a mensagem finalizava com “ GGWP ” (Good Game Well Played), uma expressão utilizada no universo gamer como cumprimento amigável após uma boa partida.

Inaugurada em 1995 em Los Angeles, a E3 era o ponto alto do calendário dos videogames. Contudo, a pandemia de Covid-19 representou um golpe irreversível para o evento, resultando em um cancelamento completo em 2020, uma edição exclusivamente online em 2021 e outro cancelamento total em 2022. A Entertainment Software Association (ESA), responsável pela organização do evento, planejava um retorno presencial para a E3 em 2023, mas acabou cancelando sem oferecer uma alternativa online.

A E3, onde grandes empresas do setor costumavam revelar seus títulos e teasers mais aguardados, vinha perdendo seu brilho ao longo dos anos, à medida que mais empresas optavam por realizar seus próprios eventos para anúncios de destaque, como o State of Play, da Sony , e o Xbox Games Showcase, da Microsoft .

A Nintendo tomou essa iniciativa em 2011, ao transmitir sua própria apresentação, pulando a E3, enquanto a Sony decidiu levar as novidades sobre seu console Playstation para outro local em 2018. Antes, a E3 era o palco no qual Microsoft, Sony e Nintendo lançavam novos consoles em um único ano. Essa mudança reflete a transição do foco nas compras presenciais de jogos para os downloads online.

“Reconhecemos que é difícil se despedir de um evento tão querido, mas é a decisão correta, considerando as novas oportunidades que nossa indústria tem para alcançar fãs e parceiros. Cada uma dessas grandes empresas pode realizar sua própria apresentação… Isso é empolgante para nossa indústria e oferece a chance de explorar novas formas de envolver diferentes públicos”, declarou o presidente e CEO da ESA Stanley Pierre-Louis, ao Washington Post.

Em uma tentativa de reviver o interesse, a convenção abriu suas portas ao público em 2017. A última edição presencial da E3, em 2019, atraiu aproximadamente 66 mil participantes. Anteriormente, a participação na convenção era restrita a pessoas com vínculos comprovados na indústria de videogames, mantendo um ar de exclusividade.

* Com informações de The Guardian

