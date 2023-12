Adnews Valendo uma Skol, influenciadores lançam desafios divertidos no ponto de ônibus

Imagine você no ponto de ônibus contando os minutos para o busão chegar. Aí olha para o lado e vê um painel eletrônico com a imagem de Skol conversando com você, com mensagens tecladas em tempo real, exibidas na tela: “Ei, você aí com o capacete na mão. Quer ganhar uma Skolzinha? Então, finge que está andando a cavalo”. Louco, né?

Na nova ação publicitária da cerveja que desce redondo, idealizada pela agência GUT São Paulo , a onda dos desafios que rolam nas redes sociais é transportada para a vida real. E por trás das frases digitadas no painel eletrônico, está um time de influenciadores que conta com Jeferson Augusto, Tupiniqueen, Larissa Gloor e Lore Rufis, que assistem a tudo direto de uma sala de controle, com imagens da câmera escondida na parada do ônibus. Confira abaixo dois dos filmes produzidos para a campanha:

O time de influenciadores esquentou a brincadeira nas redes sociais, convidando o público para um dia diferente. Quem topou se divertir, espantou o perrengue da espera do busão com sorrisos e levou uma Skolzinha gelada! Houve até quem interagisse com outros desconhecidos no ponto, fazendo dancinha coletiva, confraternizando. Essa leveza do brasileiro, é a leveza de Skol.

“Desde o início da nossa campanha, nos dedicamos a criar experiências autênticas que permitam ao público vivenciar verdadeiramente a essência da Skol, que é levar a vida com mais leveza. A ideia é ampliar os conteúdos para inspirar cada vez mais pessoas a adotarem momentos de leveza, e isso é parte do DNA do brasileiro, mesmo com tantas pressões diárias. Skol está aí para lembrar algo tão necessário e que compõe de uma forma muito genuína a personalidade da nossa marca”, diz Nayara Rampim, head de Marketing de Skol.

Squad da leveza

A risada correu solta no ponto de ônibus e na sala de controle de onde os criadores de conteúdo de Skol assistiam à galera que esperava o busão. Apesar de já terem uma ideia dos desafios que iriam lançar para as pessoas, os creators iam improvisando conforme o jeito de quem interagia com o painel eletrônico.

“ Os desafios da leveza trazem para o mundo real os challenges das redes sociais e convidam as pessoas a quebrarem o tédio do dia a dia com bom humor. E, se for pra ganhar uma Skolzinha, melhor ainda ” , reforça Mari Albuquerque, diretora de Criação da GUT São Paulo.

Ficha Técnica

Agência: GUT São Paulo

Anunciante: Ambev

Produto: Skol

Título: Desafios da Leveza Skol

Território: Brasil

CCO: Bruno Brux

ECD: Murilo Melo e Thiago Abreu

Creative Directors: Mari Albuquerque

Creatives: Henrique Guimarães e Thiago Ferreira

CEO: Valéria Barone

Head Of Account: Alessandra Visintainer

Account Director Group: Francine Pellacani

Account Director: Isadora Spinardi

Account Manager: Bárbara Monteiro e Vinícius Lopes

Account Supervisor: Rafael Almeida

Strategy Head: Gisele Bambace

Strategy Manager: Júlia Garcia

Strategy Supervisor: Estela de Luca

Head Of Content: Nathalia Capistrano

Content Manager: Deyse Albiach e Rafael Budni

Influencer Curator: Isabella Lyra

BI Supervisor: Matheus Severino

Head of Media & Data: Nathalia Oliveira e Douglas Coelho

Media Director: Guilherme Froiman

Media Manager: Daniel Miscolcz

Media Supervisor: Dandara Ferreira

Media Coordenador: Andressa Quintela

Media Assistant: Adonias Machado

Project Manager: Isabella Quaglio

Ambev | Skol

VP Marketing Brasil: Daniel Wakswaser

Diretora de Marketing: Cinthia Klumpp

Head Skol: Oliver Klingelhoefer, Nayara Rampim

Gerente de Estratégia Skol: Caroline Ferraz

Gerente de Execução Skol: Fernanda Cousin

Especialista de Conteúdo Skol: Gabrielly Sadovski

Especialista de Mídia Skol: Larissa Isabelle

Produção Ambev/Produção Integrada

Head Produção Audiovisual: Julia Kannebley

Produtores Executivos: Carlos Grübber, Gabi Froemming e Karin Stuckenschmidt

Producer Senior: Marcelo Dias Hipólito

Producer: Tatiana Lima, Vinicius Rochlin, Adriana Kordon e Marina Pimentel

Pós Produção: draftLine Studios

Produtores Executivos: Filipe Atihe e Arianne Elias

Atendimento: Mariana Haiter Leme

Coordenação de Pós Produção: Gustavo Soares

Assistente de Pós Produção: Mariana Parga

Editor: Vinicius PDF

Motion: Taís Péri

Imagem

Diretor de cena: JP bertol

DOP: Adriano Vanni

1ª Assistente de direção: Juliana Cabral

Produtora executiva: Silvia Sivieri

Coordenadora de produção: Paula Sivieri

Secretária de produção: Fabiola Vasques

Diretora de produção: Alline Blanco

1º Assistente de produção: João Pedro Garcia

1º Assistente de produção: Diego dos Santos

Diretor de Arte: Luiz Henrique Pinto

Produtor de elenco: Luciana Carvalho

Som direto: Débora Murakawa

Coordenador pós-produção: Ali Ruas

Pós-produção

Montadores: Felipe Hassum, Leticia Cruz e Guilherme Macedo

Finalizadores: John Branco e Lucas Garcia

Atendimento de pós produção: Camila Santana

Coordenadora de pós: Laís Santana

Motion e Composição: Christian Luis

Color: Junior Xis

Áudio

Direção Musical: Will Bone

Produção Musical: Vitor Zafer

Produção Executiva: Lu Novelli

Atendimento: Guilhermina de Paula e Bruno Rodrigues

Coordenação de produção: João Pedro Juknevicius

Finalização: Lucas Weingaertner e Well Costa

Produção Ação

Agencia Haute

PR: Inpress Porter Novelli

Diretora: Thais Szpigel

Gerente: Guilherme Cardoso

Coordenação: Junia Sanches

Relacionamento com a imprensa: Thais Louzada, Caique Diniz e Priscila Carvalho

