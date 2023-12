Retrospectiva TikTok: vídeos e trends que mais se destacaram em 2023

O ano de 2023 foi quando aprendemos um novo truque de rotina (ou dois), rimos muito e não conseguimos parar de pensar no Império Romano. Nossa comunidade global de mais de 1 bilhão de pessoas continua se reunindo para se conectar no TikTok , influenciando positivamente a cultura e impactando vidas.

De receitas inovadoras a esquetes engraçadas, músicas antigas e pequenas empresas em ascensão, a comunidade do TikTok continuou criando, conectando e celebrando a autenticidade ao longo de 2023. No Brasil, trends como a hashtag #BookTokBrasil e os vídeos com o efeito de voz da Ludmilla foram alguns dos destaques da plataforma no ano.

“ O ano no TikTok é uma forma de homenagearmos alguns dos momentos que se destacaram ao longo de 2023. É uma janela para histórias que inspiraram, entreteram e educaram mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Obrigado por mais um ano trazendo alegria à nossa comunidade e compartilhando sua criatividade conosco ” , diz Adam Presser, head de Operações do TikTok.

Junte-se a nós em um passeio pelo passado e relembre um ano incrível em que aprendemos, rimos, inspiramos, imaginamos, nos divertimos e exploramos, enquanto relembramos as tendências, os criadores e os momentos mais memoráveis deste ano com nossa comunidade.

Vídeos Favoritos ‘Para você’: vídeos populares de 2023

Em 2023, as tendências tomaram conta dos feeds ‘ Para Você ’ em todo o mundo, especialmente nas categorias de entretenimento, esportes, estilo de vida e educação. Ficamos hipnotizados pela rotina de maquiagem da Dollievision, pela música da Capivara e pela inteligência de cães pastores, tantas lembranças boas que quase dá para ouvir.

Brasil

2. luvadepedreiro: Sucesso internacional, o Luva demonstra toda sua habilidade com a bola no pé.

3. danichoma: Dani ensina a receita de um lanche de deixar qualquer um com água na boca.

4. blogdacora: Em um vídeo lindo, Coracy mostra que a beleza não é uma questão de idade!

5. jullymolinna: Jully Molinna compartilha a saga da sua piscina que mais parece uma obra de arte.

No mundo

seanthesheepman: O #FarmTok continua vivo com Sean the Sheep man e seus cães Kate, Storm, Echo e Monty, mostrando o brilho e a inteligência dos cães pastores.



kirbyquimado: Descubra uma maneira superfácil e criativa de fazer um lanche delicioso usando pão!

jazephua: Curta a batida contagiante da viral Capybara Song!

unknowndazza: Aqui está a história do sapo Frodrick, e sua casa impressa em 3D.

gabryellurlan: Sendo grato pelo dia enquanto ouve os pássaros discutindo às 6:00 da manhã.

Grandes Talentos: criadores, celebridades e artistas destaques de 2023

Todos os dias, uma estrela nasce no TikTok. Este ano, fomos entretidos e inspirados por uma galáxia inteira de criadores, que continuam sendo o coração pulsante da nossa plataforma. Da icônica #TubeGirl, também conhecida como Sabrina Bahsoon, a um fofo border collie chamado Pluto, assim como Ana Castela no Brasil, aqui estão alguns criadores, celebridades e artistas que fizeram sucesso no TikTok e além dele em 2023.

Brasil

edysilvaaoficial anacastelacantora euumirellasantos marimaria jessieshen

No mundo

sabrinabahsoon



chefmaxmariola

Iimeetoo

mygoldenpartner

boakeadamsson

Negócios que Amamos: os pequenos empreendedores que nos inspiraram em 2023

O TikTok é um lugar onde você pode começar pequeno, mas pensar e realizar grande. Ninguém sabe disso melhor do que nossos proprietários de pequenas empresas, que sentiram o impacto positivo de nossa comunidade em 2023. Graças a hashtags populares como #SMB, #SmallBusiness ou #empreendendorismo, descobrimos um pai que cria designs de camisetas no estilo dos anos 80 e 90 e um serviço gratuito de cortador de grama para os moradores de Sydney. Mais perto de casa, temos empresas locais como a Tapioca das Pretas. Aqui estão algumas das pequenas empresas mais queridas que nos inspiraram em 2023.

Brasil

rhuanfelixx senhoresbacanas tapiocadaspretas vidaceramica andreiajustos1 vitohnoia

No mundo

pluck_and_plant lazy_butt_club newmartina timthelawnmowerman isma_rugs

#AprendaNoTikTok: as lições e dicas mais memoráveis de 2023

Com tanto conteúdo educacional, aprendemos enquanto navegamos no TikTok! Em 2023, o #BookTok nos ensinou que ler é legal novamente e o #CleanTok nos mostrou os truques domésticos mais úteis. No Brasil, alguns perfis têm se destacado compartilhado dicas e conteúdo educativo em diferentes frentes. Descubra abaixo alguns dos vídeos que mais nos ensinaram dicas e lições neste ano:

Brasil

mrbeandamatematica: Se conta de divisão já foi uma dúvida, agora não é mais!



leonilane: Numa espécie de quiriopraxia literária, Léonie Lane ensina como quebrar a “lombada” dos livros.

maniadedecoracao: Ráisa ensina como decorar uma casa alugada, com muita praticidade e claro, estilo!

manualdomundo: um dos grandes acontecimentos do ano foi o Eclipse Lunar, e o Manual do Mundo mostrou a maneira correta de observar este fenômeno.

simoneporfiria: professora de gramática, Simone Porfiria explica a função das conjunções, e ajuda diversos estudantes.

No mundo

mrbeandamatematica: Rafael Bastos aka Mr Bean da Matemática conquistou o Brasil e o mundo com suas dicas matemáticas. jamesbok: O criador canadense chamou a atenção com uma revelação que repercutiu em praticamente todo o mundo: a arte de selecionar a melancia perfeita. rijksmuseum: Em um vídeo do museu nacional holandês em Amsterdã, The Milkmaid (A Leiteira), uma pintura do século XVII, ganha vida e é explicada pela perspectiva do artista. patriciafedz: Patricia Fernández é uma criadora espanhola cujos vídeos de mashups de cultura pop, história e literatura são uma fonte inesgotável de entretenimento para seus fãs. jackdesigns: Jack Callaghan compartilha dicas práticas do #CleanTok, além de outras dicas de limpeza e bem-estar doméstico.

Só no TikTok: as tendências de 2023 criadas com efeitos, sons e outros recursos do TikTok

Este ano, a comunidade do TikTok continuou a dar vida à sua criatividade e a ultrapassar os limites da autoexpressão por meio de uma gama diversificada de efeitos, sons, filtros e muito mais, com mais de 25 bilhões de vídeos criados usando efeitos da comunidade, até o momento. Este ano, todos nós adoramos compartilhar nossas versões de um filme de Wes Anderson ou até vendo como nosso cotidiano seria se fosse uma Capa de Álbum. Aqui estão tendências populares que se tornaram possíveis graças a recursos exclusivos, e à nossa criatividade, em 2023.

Brasil

Voz da Ludmilla

E se você quiser gravar um video com a minha voz, é só escolher o efeito de voz, aqui dentro do TikTok depois que gravar o seu vídeo! ♬ som original – ludmilla @ludmilla Me contem aqui nos comentários qual vocês acham que é a verdade!E se você quiser gravar um video com a minha voz, é só escolher o efeito de voz, aqui dentro do TikTok depois que gravar o seu vídeo! #CanetadaDaLud

Altura Baixa

Capa de Álbum

Como um Adolescente

Horrorizar

No mundo

Bandeiras vermelhas, verdes e bege

#WesAnderson

Mais Velho

AI Style

O Desafio Sim Simma

A Playlist: top músicas de 2023

De músicas pop cativantes a sons que voltaram a fazer sucesso, os artistas do TikTok lideraram a trilha sonora de 2023. Este ano, nossa música mais popular no mundo foi ‘ Cupid – Twin Ver – Sped Up Version ’ , de FIFTY FIFTY. Aproveitando a afinidade do público do TikTok com músicas aceleradas, essa versão de ‘ Cupid ’ foi uma sensação, dando início a uma série de tendências, que geraram milhões de transmissões, resultando na primeira entrada do grupo feminino de K-Pop na Billboard 100.

Mae Stephens, cujo hit ‘ If We Ever Broke Up ’ ficou em segundo lugar na lista das músicas mais populares do TikTok em todo o mundo, conseguiu largar seu emprego no supermercado este ano para fazer música em tempo integral.

“ Tenho que agradecer ao TikTok por ter me dado a chance de realizar a maior aspiração da minha infância! A plataforma é incrível para o crescimento, crescer a partir de alguns seguidores para obter grande exposição foi uma mudança tão rápida, deixei de trabalhar em um supermercado para viver meu sonho! Insista e trabalhe pelo que você quer, todos têm a chance de ter sucesso no TikTok ” , disse Mae Stephens.

Já no Brasil, destacaram-se hits nacionais, com uma única música estrangeira no top 10. Aumente o volume e confira as músicas mais populares do ano no TikTok:

Brasil

Evoque Prata – DJ Escobar, MC MENOR HR, MC MENOR SG Luz do Luar – Tato & DJ ak beats Zona De Perigo – Léo Santana Tá OK – DENNIS, Kevin O Chris Collide (more sped up) – Justine Skye Vem Morenin – Neno No beat & MC Rica Vacilão – Wesley Safadão e Zé Felipe Vai, vai muuuu – Rick & Renner Toca o Trompete – Felipe Amorim Vai Novinha Ah Ah Ah – Dyamante DJ

No mundo

Cupid – Twin Ver – Sped Up Version – FIFTY FIFTY If We Ever Broke Up – Mae Stephens Collide (more sped up) – Justine Skye What It Is – Solo Version – Doechii มองนานๆ – FLI:P La Bebe (Remix) – Yng Lvcas & Peso Pluma LALA – Myke Towers Girls like me don’t cry (acelerado) – thuy TQG – KAROL G e Shakira Makeba – Jain

Estrelas da música “Para você”: os artistas mais assistidos de 2023

O TikTok é um playground musical onde artistas e compositores se reúnem para impulsionar faixas e tendências que movimentam nossa cultura. Em 2023, tivemos Selena Gomez, BTS e Kim Loaiza tocando sem parar. Esses artistas lideraram as paradas de sucesso, junto a alguns de nossa própria comunidade, como Anitta e Léo Santana. Aqui estão os artistas mais populares cujas músicas dominaram nossos ouvidos e os feeds da Para Você em 2023.

Brasil

Luan Pereira Ana Castela Jooj Natu Oli Natu Anitta Léo Santana Luisa Sonza Nilson Neto Tainá Costa Zé Felipe

No mundo

Kim Loaiza Selena Gomez BLACKPINK BTS Feid ENHYPEN KAROL G LE SSERAFIM NewJeans Shakira

#FanTok: As comunidades mais populares de 2023

O TikTok reúne os fãs para celebrar o amor que compartilham por esportes, música, entretenimento, games, moda e até mesmo por Taylor Swift e Travis Kelce (!). Seja por interesse em automobilismo ou K-pop, não faltam comunidades diversificadas e exclusivas criando conexões autênticas em todo o mundo. Aqui estão as comunidades brasileiras que movimentaram o TikTok neste ano:

Brasil

#TikTokMeFezAssistir #TikTokMeFezOuvir #BookTokBrasil #GamesNoTikTok #TikTokEsportes

O Ano no TikTok 2023 é baseado em pesquisas internas e análises de tendências realizadas de janeiro a outubro de 2023.

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post Retrospectiva TikTok: vídeos e trends que mais se destacaram em 2023 appeared first on ADNEWS .