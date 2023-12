Enzo Souza* Barbie, Copa do Mundo Feminina e Taylor Swift dominam pesquisas no Google em 2023

Com o fim de 2023 se aproximando, o Google acaba de publicar seu resumo anual, considerando as maiores pesquisas feitas pelos usuários na plataforma de acordo com cada região. Seja no cinema, com o fenômeno do “Barbenheimer”, seja nas trends , como a polêmica “versão Pixar com IA”, o ano está recheado de buscas inusitadas. Vamos conferir?

Acontecimentos

Entre os acontecimentos que mais despertaram interesse, está a expedição do submarino Titan, da empresa Ocean Gate, com o trágico falecimento de seus tripulantes devido à pressão do mar. Outras passagens importantes incluem a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 , que bateu recordes de audiência e se consagrou como o mundial feminino mais bem-sucedido; a posse do presidente Luis Inácio Lula da Silva, os conflitos em Israel e Gaza, e as mudanças climáticas, especialmente por conta do calor excessivo.

Celebridades

Já no âmbito das celebridades, Taylor Swift com sua turnê mundial ‘ The Eras Tour ’ , que homenageia as dez eras da cantora desde o início da carreira, e seu novo relacionamento com o atleta Travis Kelce, jogador da NFL pelo Chiefs, chamaram a atenção do público.

Além da loirinha, o cantor Bruno Mars , ou “Bruninho” para os íntimos (*risos*), foi muito pesquisado durante a época em que estava conquistando o coração dos brasileiros com sua performance no festival de músicas The Town .

Infelizmente, nem todas as notícias que permeiam as celebridades foram positivas, como o acidente envolvendo o ator Kayky Brito, ocorrido no Rio de Janeiro (RJ), e as questões familiares que levaram a atriz Larissa Manoela a abrir mão de seu patrimônio.

Além desses casos, o Brasil foi impactado pelo falecimento de grandes ícones nacionais e internacionais, como a brilhante jornalista (e minha inspiração) Glória Maria e as rainhas do rock nacional, Rita Lee , e internacional, Tina Turner. Outro grande astro internacional que nos deixou apenas saudades e momentos memoráveis foi Matthew Perry, o eterno Chandler Bing de ‘Friends’, série que marcou gerações.

Entretanto, se tem algo que aprendemos com Chandler ao longo de uma década de série é que não há nada que não possa ser resolvido com o bom humor. Sendo assim, chegou o momento de acompanhar as maiores buscas sobre entretenimento e conteúdos que conquistaram o coração dos internautas em 2023.

Entretenimento

No entretenimento, os brasileiros estiveram por dentro de todas as novidades do cinema e das séries. Filmes como ‘ Barbie ’ e ‘ Oppenheimer ’ , que receberam diversos memes, e a estreia de Bruna Maquezine em Hollywood com o filme ‘ Besouro Azul ’ despertaram o interesse do público. Já nas séries, a segunda temporada de ‘ Loki ’ e o fenômeno baseado no jogo ‘ The Last Of Us ’ , exclusivo para PlayStation , roubaram todas as atenções.

Falando sobre diversão e memes, entre as tendências de 2023, a criação de imagens geradas por inteligência artificial que simulavam versões de filmes, pessoas e até mesmo objetos, semelhantes às animações do estúdio Pixar, rendeu muitos compartilhamentos nas redes sociais.

Diante dessas tendências, a internet se apresenta como um mundo em constante transformação, o que reflete o dinamismo dos tempos modernos. Através do resumo anual do Google, as pessoas podem reviver, relembrar e até mesmo descobrir eventos marcantes que passaram desapercebidos, tudo por meio de uma barra de pesquisa que conecta milhares de pessoas diariamente.

