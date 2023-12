Adnews Elon Musk ataca e exige demissão de CEO da Disney Bob Iger

O bilionário Elon Musk está se revoltando contra o CEO da Disney , Bob Iger, após a empresa parar de anunciar no X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter . Em uma série de publicações em sua conta oficial no X, o bilionário diz que Iger deveria ser “demitido imediatamente” e que “Walt Disney está se revirando no túmulo pelo que Bob fez com a sua empresa”.

Essa reação do dono da Tesla aconteceu uma semana após ele se direcionar, de maneira rude, às empresas que se uniram em um boicote de anúncios na plataforma dele, dizendo “ Vão se [palavra imprópria] ” .

O motivo por trás do cancelamento das publicidades da Disney e de outras empresas, como Apple e Comcast, no X, está relacionado com o antissemitismo dentro da plataforma. Problema que ficou ainda mais evidente após as mudanças nas políticas do site que reduziram o combate a esse tipo de comportamento de usuários da plataforma.

Bob Iger, que retornou à Disney para orientar a companhia e é creditado por uma série de aquisições e movimentos estratégicos que aumentaram o valor de mercado da empresa, recebeu críticas e xingamentos de Elon Musk durante um discurso onde ele acusou as empresas que removeram seus anúncios do X de tentar chantageá-lo.

“ Eu não quero que eles anunciem. Se alguém vai me chantagear com publicidade ou dinheiro, vá se [palavra imprópria] você. Vá. Se. [Palavra imprópria]. Você. Está claro? Ei Bob, se você está na plateia, é assim que me sinto”, disse o bilionário, em resposta a uma pergunta feita no evento DealBook Summit, do New York Times.

Linda Yaccarino, CEO do X que também participou do evento, está repostando o que chamou de “ entrevista franca ” de Musk.

“ O X está em uma intersecção única e incrível entre Liberdade de Expressão e Main Street. E a comunidade do X é poderosa e está aqui para recebê-lo ” , comentou a CEO.

Além dos ataques pessoais a Bob Iger, Musk, em uma postagem nesta quinta-feira (7), fez alusão às recentes performances nas bilheterias de algumas empresas da Disney, como Marvel, Star Wars e Pixar, dizendo que Bob Iger lançou “ mais bombas do que um B-52 ” .

X antissemita?

Musk também esteve envolvido em outras controvérsias recentemente, incluindo um momento no qual o empresário aparentemente concordou com uma teoria da conspiração antissemita, se desculpando por isso mais tarde. Apesar do pedido de desculpas, a ação inicial de Musk parece ter afetado financeiramente o X, com ele reconhecendo uma significativa queda de 50% na receita publicitária.

Esses eventos demonstram uma série de problemas e tensões, não apenas em relação ao antissemitismo na plataforma, mas também em relação à polêmica gestão de Musk e interações com anunciantes e outras figuras do mundo dos negócios. Esses desafios podem ter impactos profundos no antigo Twitter e suas relações com investidores e anunciantes em um futuro próximo.

* Com informações da BBC | Foto de capa: Enzo Souza

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post Elon Musk ataca e exige demissão de CEO da Disney Bob Iger appeared first on ADNEWS .