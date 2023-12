Adnews Do polo norte à mesa: Sadia lança campanha mágica de Natal

A Sadia , marca de alimentos mais lembrada no Natal e Top Of Mind na ocasião de consumo “ceia de Natal”, lançou sua aguardada campanha natalina, que promete encantar e emocionar o público brasileiro. O filme de 60 segundos, batizado de ‘ Um Pedido Para Minha Avó ’ , une realidade e animação 3D e promete resgatar a essência do Natal ao mostrar que o melhor presente é a família em volta da mesa.

“Nossos produtos são os protagonistas nas ceias de milhões de brasileiros, que tem uma memória afetiva associada a marca, que foi a precursora no Brasil a comercializar uma grande ave para o centro da mesa: o peru Sadia. Depois de anos atípicos de pandemia e Copa do Mundo, a Sadia quer resgatar o que realmente deve ser a essência da data: a tradição natalina da reunião com a família. Por isso, Sadia, a marca parceira do consumidor em todos os momentos, faz um resgate a essa tradição no papel de elo entre a alegria compartilhada com as pessoas que amamos nessa data tão especial e os sabores e aromas únicos dos nossos produtos natalinos, que são tão icônicos na ceia”, afirma Luciana Bulau, gerente executiva de marketing da Sadia.

O filme de Natal de Sadia, além de resgatar esses valores essenciais da data, apresenta o portfólio completo da marca como elo fundamental para toda história do filme: tudo se constrói em torno do processo de produção de uma ceia especial. Os produtos icônicos são exibidos em cenas na incrível fábrica de Natal e durante a ceia, com imagens que prometem dar água na boca. Outro ponto central da narrativa é a inédita parceria entre a mascote da marca, o Lek Trek, e o ícone natalino Papai Noel.

“O Lek Trek, que em 2023 ganhou protagonismo nas novas embalagens da marca, é um dos mascotes mais adorados do Brasil há 52 anos, e tem efeito positivo nas vendas da marca em mais de 30%”, completa Luciana.

Sobre a história, tudo começa quando a neta pergunta à avó o que ela gostaria de ganhar de Natal e tem como resposta “eu só queria todo mundo em volta da mesa”. Assim, o Lek Trek ajuda a realizar esse pedido.

“Assim como a Sadia tem o papel de ajudar os consumidores em todas as ocasiões, o LekTrek assume o desafio de ajudante do Papai Noel para fazer desse um Natal especial. A campanha traz encantamento, e envolve o público em uma história que tem por trás um desejo genuíno de resgate desse momento de reunião de pessoas queridas em volta da mesa para celebrar. E, acima de tudo, Sadia é a varinha mágica que faz tudo acontecer, com seus produtos sendo o elo de união”, diz a executiva.

No filme, o Lek Trek e o cenário do Polo Norte foram produzidos em animação 3D e integrados ao cenário real em pós-produção, utilizando efeitos especiais que reforçam a magia do Natal.

“Esta é uma das maiores campanhas de Natal realizadas pela marca. Foram três dias de filmagem, em três locações diferentes, mais de 200 profissionais envolvidos e animação 3D. Ou seja, uma superprodução de cinema para encantar e inspirar o Natal dos nossos consumidores ” , explica Gustavo Victorino, Executive Creative Director da Agência Africa.

A campanha, que tem assinatura da Africa Creative e foi produzida pela Iconoclast, conta com um plano de mídia robusto e estratégico de comunicação que vai impactar consumidores em diferentes meios e pontos de contato como formatos especiais de OOH’s em algumas praças, TV e digital onde a marca dá continuidade à plataforma Sadi.a. como uma facilidade para o consumidor, e além disso, contará com conteúdos nas redes sociais e vídeos especiais produzidos em parceria com o influenciador e chefe de cozinha Mohamad Hindi.

Confira o filme completo da campanha abaixo.

Inteligência Amorosa Sadi.a.

Além disso, no dia 1 de dezembro, o chatbot de Inteligência Amorosa da Sadi.a., que utiliza recursos de inteligência artificial para oferecer receitas personalizadas aos consumidores por meio do WhatsApp , recebeu uma atualização com pratos para celebrações de fim de ano. A ferramenta ajuda na escolha entre as diferentes proteínas oferecidas pela Sadia e direciona os consumidores aos canais de varejistas parceiros já com a lista de ingredientes completa, com entrega para sua localização. Ao longo do mês, Sadi.a. trará novas receitas e dicas de preparo para “salvar seu dia” na data mais importante do ano, o Natal.

Já no dia 15, a plataforma ganha uma nova funcionalidade que possibilitará aos consumidores o envio do filme de Natal da marca com uma mensagem personalizada aos amigos e familiares. Para criar o conteúdo, basta acionar a Inteligência Amorosa da Sadi.a. no WhatsApp, no número (11) 3506-8298, e responder o passo a passo do chatbot . Por fim, o vídeo será enviado na conversa e poderá ser compartilhado pelo app .

Portfólio completo

O ícone da campanha é o Peru Sadia, o número um em vendas no Natal dos brasileiros, com 40% de market share . No entanto, o filme também destaca o amplo portfólio da marca, que conta com opções completas para as celebrações de fim de ano como o Pernil, Tender, Supreme e Lombo. Para a gravação, foi realizada uma produção culinária e todos os pratos exibidos já estão disponíveis no hub de receitas da marca.

“Nenhuma outra marca tem um portfólio tão completo de proteínas que são o centro da ceia, tanto em sabores quanto possibilidades de desembolso. Queremos que nossos consumidores percebam quão parceira Sadia é em todos os momentos, dos cotidianos aos mais especiais, com um portfólio que atende a todas as necessidades do Natal dos brasileiros, porque para todos os tipos de comemoração de Natal, existe um produto especial da Sadia”, finaliza Luciana Bulau.

