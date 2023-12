Adnews Com sucesso no Brasileirão, Globo anuncia transmissão da Copa América 2024

O Grupo Globo anunciou um acordo para transmitir, com exclusividade em todas as plataformas, todos os 32 jogos da Copa América de 2024. Desta maneira, o torneio está de volta à Globo depois da transmissão feita pelo SBT em 2021. A edição do próximo ano terá a participação de 16 equipes e será disputada nos Estados Unidos.

A TV Globo exibirá os três jogos do Brasil na fase de grupos, além de duas partidas das quartas de final, as duas semifinais e a decisão. Já o Sportv transmitirá todos os 32 confrontos. Para os próximos anos, além da Copa América, a Globo transmitirá a Euro 2024 (juntamente com a CazéTV ) e a Copa do Mundo de 2026.

SBT e a Globo estão em uma disputa de transmissão há algum tempo. Em 2022, após dois anos com os direitos, o SBT perdeu a última Libertadores (2023) para a Globo. Já no caso da Champions League , SBT saiu vitorioso e acertou a renovação dos direitos de transmissão para a TV aberta da UEFA Champions League , principal competição entre clubes europeus, por mais três temporadas.

Para a Copa América de 2024, a Globo superou a concorrência do SBT, que também estava na disputa pelos direitos, como já foi citado. No Brasileirão 2023, os direitos também eram da Globo, além de outras competições femininas e masculinas que foram transmitidas por ambos os canais.

Não podemos esquecer que ainda este ano, a Globo fica responsável pela transmissão do Mundial de Clubes, que será disputado na Arábia Saudita. O Fluminense estreia na competição no próximo dia 18.

No fim das contas, considerando a TV aberta, fechada e streaming, as emissoras (SBT e Globo) tiveram uma disputa equilibrada, tanto em questão de direitos, quanto em questão de audiência.

Audiência no Brasileirão 2023

Fechando o Campeonato Brasileiro 2023, a última rodada rendeu à Globo média de 23 pontos de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em campo, o Palmeiras confirmou o título de campeão ao empatar com o Cruzeiro por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media, os duelos finais registraram 43% de participação sobre o número de TVs ligadas. A maior média no Rio desde a edição de 2019, conquistada pelo Flamengo . Na Grande São Paulo, o que difere foi o share , cerca de 37%. A média foi a maior desde 2020. Para São Paulo, a emissora transmitiu Cruzeiro x Palmeiras. A participação do empate sobre o número de TVs ligadas na capital paulista foi de 41%.

Para o Rio de Janeiro, o público conferiu Vasco x Red Bull Bragantino e a emissora obteve share (participação sobre o número de TVs ligadas) de 41%.

